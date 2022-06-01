Минздрав: цены на ЖНВЛП с 2002 года выросли не более чем на 2,5%

По словам первого заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко, цены на лекарственные препараты в России, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), с 2002 года выросли не более чем на 2-2,5%.

Как он отметил, система государственного регулирования цен на препараты из перечня ЖНВЛП существует с 2010 года. Она показала себя на протяжении почти 12 лет «достаточно эффективной».

«В различных условиях она позволяет нам удерживать рост цен на лекарственные препараты. И если мы возьмем 2002 год, то среднее колебание цен на ЖНВЛП составляет +2-2,5%», – цитирует Фисенко ТАСС.

Виктор Фисенко уточнил, что в России половина рынка лекарств – это препараты, входящие в перечень ЖНВЛП. Это те препараты, которыми базисно лечат большинство патологий в РФ.

gxpnews