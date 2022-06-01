Минздрав сообщил о риске поражения печени при приеме «Анальгина»

Минздрав рекомендовал дополнить инструкции двух препаратов актуальными данными. Речь идет о риске лекарственного поражения печени у пациентов, принимающих метамизол натрия («Анальгин»), а также о риске нарушения сердечного ритма у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, принимающих лекарства с ламотриджином.

Минздрав рекомендовал дополнить инструкции «Анальгина» (МНН метамизол натрия) актуальными данными. Ведомство опубликовало письмо с рекомендациями в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС). В нем говорится о необходимости актуализации инструкций в соответствии с опытом клинического применения метамизола натрия. Предложение о внесении в инструкцию новой информации поступило от ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России.

Согласно международному опыту применения, препараты на основе метамизола натрия могут вызывать лекарственное поражение печени: острый гепатит, желтуху, повышение уровня «печеночных» трансаминаз, указано в документе. Также сообщается, что механизм поражения печени при приеме препарата не совсем ясен, но имеющиеся данные указывают на его иммуноаллергическую природу.

Соответствующие изменения необходимо внести в разделы: «Побочное действие» и «Особые указания».

Метамизол натрия — это анальгезирующее ненаркотическое средство. На конец мая 2022 года в ГРЛС внесены 86 регистрационных удостоверений с МНН метамизол натрия. Последняя запись внесена в реестр в феврале текущего года. Самый популярный среди них — бренд «Анальгин».

Также на сайте Минздрава размещено еще одно письмо. В нем ведомство указало на необходимость внесения изменений в инструкции по применению препаратов, содержащих в качестве действующего вещества ламотриджин. В нем говорится о риске нарушения сердечного ритма у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, принимающих лекарства с ламотриджином.

Ламотриджин применяется в качестве противоэпилептического средства. В государственном реестре зарегистрирован ламотриджин восьми разных фармкомпаний, как зарубежных, так и отечественных.

Вероника Догузова

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