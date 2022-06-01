В Минздраве рассказали об отслеживании возможной дефектуры лекарств

В Минздраве рассказали, как отслеживают дефектуру лекарств. Массивы данных анализируют несколько федеральных ведомств и служб: правительство, ЦРПТ, Минпромторг.

Минздрав совместно с правительством, Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), Минпромторгом и другими заинтересованными ведомствами создали систему фиксирования возможных рисков дефектуры лекарственных препаратов. Об этом сообщил журналистам при посещении горбольницы № 7 в Казани первый заместитель главы Минздрава Виктор Фисенко, передает РИА «Новости».

«Анализируя различные массивы данных – если препарат вводился в систему гражданского оборота через Росздравнадзор, насколько проходят успешно торги, есть ли отказы по торгам – мы сейчас в рамках этой работы имеем возможность предвидеть и профилактировать дефектуру на рынке лекарственных препаратов», — пояснил он.

По его словам, сейчас проблемных позиций не осталось. Логистические подходы либо были нормализованы, либо идет процесс развития собственного производства, отметил Фисенко.

В конце марта правительство поручило оперативно отслеживать ситуацию с лекарствами из списка ЖНВЛП, а также медицинскими изделиями. Эти данные будет собирать специальная рабочая группа, в которую будут направлять сведения Минздрав, ФТС, Минпромторг, Росздравнадзор, Федеральное казначейство и ряд других федеральных органов. На основе этих данных главные внештатные специалисты Минздрава, регионы и федеральные ведомства смогут проводить оценку ситуации с наличием лекарственных препаратов, медизделий и ценами на них. По итогам анализа правительство сможет оперативно принимать решения для предупреждения их возможного дефицита.

Артем Косенок

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