Суд взыскал со Следственного комитета России 1,4 млн рублей в пользу фармкомпании

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ООО НПО «Тамбовфарма» к Российской Федерации в лице Следственного комитета. Ответчика обязали возместить причиненные фармацевтической компании убытки.

Арбитражный суд Ростовской области взыскал со Следственного комитета Российской Федерации (СКР) более 1,4 млн руб. в пользу НПО «Тамбовфарма». Следственные органы изъяли партию принадлежащих истцу лекарств для проверки их качества. Пока проводилась экспертиза, сроки годности препаратов истекли, в связи с чем истец понес убытки, следует из судебного акта, который размещен в системе «Мой арбитр».

В январе 2018 года между ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» и НПО «Тамбовфарма» был заключен договор о поставке лекарств, который был исполнен. В сентябре в следственные органы поступило заявление от представителя больницы, после чего началась проверка качества поставленных по контракту лекарств, изготовленных в 2015—2016 годах. Следователи изъяли и направили на экспертизу 40 упаковок «Ромиплостима».

В январе 2021 года истец стал выяснять судьбу «проверочного материала» и изъятого товара, но безуспешно. Как следует из решения суда, результаты экспертизы поступили в распоряжение СКР лишь в октябре 2021 года. Признаков фальсификации или негодности препаратов обнаружено не было, но срок годности лекарств к тому моменту уже истек. «Тамбовфарма» заявила иск о возмещении ущерба, который был удовлетворен.

Решение Арбитражного суда Ростовской области не вступило в законную силу.

Фото: sledcom.ru

Екатерина Погонцева

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