GSK купит компанию Affinivax за 3 млрд долларов

GSK приобретет занимающуюся вакцинами компанию Affinivax. На сделку британский производитель планирует потратить 3,3 млрд долл. GSK считается крупнейшим в мире производителем вакцин по объему продаж.

GSK заявила о том, что приобретет частную биофармацевтическую фирму Affinivax для укрепления своего портфеля вакцин, пишет The Financial Times. Сумма сделки оценивается в 3,3 млрд долл. Авансовая выплата составит 2,1 млрд долл., после чего компания может добавить к ней промежуточные платежи в размере до 1,2 млрд долл., если кандидатный препарат нового поколения компании против пневмококковой инфекции пройдет испытания.

Affinivax разработала антигенпрезентирующую систему (Multiple antigen-presenting system), которая помогает создавать вакцины, обучающие иммунную систему распознавать несколько патогенов одновременно и создавать защитные антитела и Т-клетки.

Компания использовала эту технологию при разработке вакцины для предотвращения пневмококковых заболеваний, таких как пневмония и менингит. Препарат перешел на последнюю стадию испытаний после того, как показал многообещающие результаты на более раннем этапе исследования.

«Мы рассчитываем на сотрудничество со многими талантливыми людьми в Affinivax, чтобы объединить наши ведущие в отрасли возможности разработки, производства и коммерциализации и сделать эту захватывающую новую технологию доступной для тех, кто в ней нуждается», — заявил главный научный сотрудник GSK Хэл Бэррон.

В прошлом месяце GSK заявила о готовности к дальнейшим сделкам после того, как потратила 1,9 млрд долл. на покупку Sierra Oncology для укрепления своего онкологического портфеля.

Николай Соколов

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