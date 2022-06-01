Правительство определило правила выдачи «принудительных лицензий» на экспорт лекарств

Правительство установило правила выдачи «принудительных лицензий» на производство лекарственных препаратов для экспорта в развивающиеся страны с недостаточными производственными мощностями. Документ также устанавливает методику для расчета компенсации патентообладателям за использование их изобретений.

Правительство утвердило правила принятия решений об использовании изобретений для производства на территории Российской Федерации лекарственного средства в целях его экспорта без согласия патентообладателя. Соответствующее постановление от 25 мая № 947 подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Новая процедура регламентирует порядок выдачи российским компаниям принудительных лицензий для производства лекарств для экспорта по заявкам развивающихся стран — членов ВТО. Такая система предусмотрена Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).

Статья 31bis ТРИПС была принята, чтобы позволить оптимизировать мощности одних развивающихся стран за счет масштабирования фармпроизводства в других странах-членах. Принудительная лицензия в рамках соглашения выдается производителям-экспортерам по заявкам государств-участников.

В соответствии с постановлением № 947 решение о выдаче принудительной лицензии принимает правительство. Для этого одновременно должны соблюдаться несколько условий. Страна-импортер должна подать заявку в ТРИПС и правительству о намерении использовать механизм принудительной лицензии. Российский производитель должен подтвердить наличие возможности на производство нужного объема лекарств, а также подтвердить безуспешность обращения к производителю за получением лицензии. Еще одно условие — наличие договора между иностранным государством и российским производителем.

Документ также определяет основания и порядок для прекращения действия решения.

Копия решения правительства о выдаче принудительной лицензии направляется патентообладателю в течение 30 после вынесения. Размер выплачиваемой ему компенсации составляет 0,5% стоимости лекарственного препарата, рассчитанного исходя из цены продажи в иностранное государство на весь разрешенный объем производства.

В начале марта Госдума ввела отдельные исключения в отношении использования объектов интеллектуальной собственности, в том числе разрешив параллельный импорт отдельных групп товаров. В итоговый перечень Минпромторга лекарства не вошли, зато попали косметические и гигиенические средства отдельных брендов.

Таисия Кубрина

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