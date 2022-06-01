На заводе «Алиум» модернизировали участок упаковки таблеток и капсул

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в группу АФК «Система») реализовала инвестпроект на подмосковной производственной площадке – заводе «Алиум». Было установлено новое оборудование в цехе упаковки на участке мелкосерийного производства лекарственных средств. Новая блистерная машина работает с использованием специальных материалов, обеспечивающих наивысшую степень защиты препарата от окисляющего воздействия кислорода, влаги, ультрафиолета и механических повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Наша площадка введена в эксплуатацию всего три года назад. Это построенный в соответствии с лучшими практиками производственный комплекс. При этом мы продолжаем инвестировать в развитие производства и оснащать его самым современным оборудованием. Благодаря установленной на участке мелкосерийного производства новой блистерной машине мы можем в несколько раз уменьшить затраты на закупку оснастки для упаковки препаратов, выпускаемых небольшими партиями. Новая блистерная машина также оборудована современной системой „технического зрения”, которая позволяет своевременно отбраковывать блистеры, не соответствующие требованиям качества», – прокомментировал директор производственного департамента подмосковной площадки «Биннофарм Групп» Роман Козин.

Первым препаратом, выпущенным на новом оборудовании, стало лекарство «Монтелукаст». Оно используется для поддерживающей терапии стабильной астмы и входит в пятерку препаратов, выписываемых при этом диагнозе (около 8% всех назначений при данном заболевании). В I квартале 2022 года продажи «Монтелукаста» в России выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Препарат отпускается по рецепту.

На заводе «Алиум» ранее модернизировали участок по производству лекарств в форме саше.

gxpnews