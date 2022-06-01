Форум «Лекарственная безопасность» – состоится в рамках ПМЭФ-2022

В стартовый день юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года во второй раз состоится одно из главных деловых событий фармацевтической отрасли – Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Государственной Думы по охране здоровья.

Традиционно Форум станет ключевой площадкой для обсуждения широкого круга вопросов лекарственного обеспечения, регулирования работы фармацевтической отрасли и объединения усилий государства, бизнеса и представителей общества в достижении целей развития лекарственной политики.

В рамках деловой программы Форума состоятся дискуссии, посвященные вызовам для регуляторной системы на фоне санкций и импортозамещению, повышению доверия общества к отечественным препаратам, обеспечению достаточного присутствия на рынке инновационных препаратов, в том числе не имеющих аналогов, развитию механизмов закупок лекарственных средств, перспективам достижения технологической независимости отечественной фармпромышленности, развитию R&D в сфере биотехнологий и фармацевтики, цифровизации в сфере лекарственного обеспечения и другим актуальным вопросам фармацевтической отрасли.

Бесплатное участие в Форуме предоставляется представителям некоммерческих, государственных и бюджетных учреждений.

Чтобы принять участие в Форуме, необходимо заполнить заявку на участие на сайте Форума.

Официальный сайт мероприятия: https://pharmforum.org/

gxpnews