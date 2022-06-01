Китай одобрил двухдозовую вакцину от ВПЧ GSK для девочек

Национальное управление медицинской продукции Китая (NMPA) утвердило двухдозовую вакцину компании GSK «Церварикс» для девочек в возрасте от 9 до 14 лет для предотвращения рака шейки матки.

Она также показана для профилактики интраэпителиальной неоплазии шейки матки и аденокарциномы in situ, связанных с онкогенным вирусом папилломы человека (ВПЧ) типов 16 и 18.

«Церварикс» представляет собой рекомбинантную, неинфекционную, AS04-адъювантную двухвалентную вакцину против ВПЧ (типы 16, 18).

После последнего одобрения «Церварикс» стал первой двухдозовой вакциной против ВПЧ, импортированной для лиц этой возрастной группы в континентальном Китае.

Помимо Китая, двухдозовая схема вакцинации «Церварикс» одобрена почти в 100 странах, включая Азию, Африку, Европейский союз и Латинскую Америку.

Для девочек и женщин в возрасте от 15 до 45 лет в Китае по-прежнему указан трехдозовый режим вакцинации.

Компания отметила, что вакцина продемонстрировала прямое доказательство снижения заболеваемости раком шейки матки.

Согласно данным регистрового исследования, проведенного в Англии, у девочек в возрасте от 12 до 13 лет, получивших дозы вакцины, наблюдалось снижение заболеваемости раком шейки матки и предраковыми состояниями, такими как цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN) 3 степени, на 87% и 97% соответственно.

Эти результаты указывают на более существенный эффект, чем предполагалось, исходя из наличия штаммов ВПЧ 16/18, включенных в вакцину.

Было обнаружено, что вакцина на 93,2% эффективна против всех CIN3+, независимо от типа ВПЧ в поражении и включая поражения без ДНК ВПЧ 16/18, что указывает на более широкое преимущество, чем у ВПЧ 16/18.

gxpnews