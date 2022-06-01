«Фармстандарт» вложит 1,6 млрд рублей в запуск производства лекарств от гемофилии

В «Фармстандарт-УфаВИТА» намерены в 2022 году завершить организацию производства препаратов для лечения гемофилии. Стоимость нового цеха с оборудованием для выпуска препарата оценивается в 1,58 млрд рублей. Предприятие должно заработать в 2023 году. В «Фармстандарт-УфаВИТА» намерены в 2022 году завершить организацию производства препаратов для лечения гемофилии. Стоимость нового цеха с оборудованием для выпуска препарата оценивается в 1,58 млрд рублей. Предприятие должно заработать в 2023 году.

Там планируют производить один из препаратов фактора свертывания крови VIII для лечения больных гемофилией. Какой именно, в компании не уточнили. К таким лекарствам относятся 22 препарата, из которых 17 – на основе плазмы крови.

В 2020–2021 годах производственные и финансовые показатели уфимского фармацевтического предприятия резко выросли из-за того, что компания начала выпускать вакцины от COVID-19 Спутник V и Спутник Лайт. Как отметил генеральный директор завода Наиль Низамутдинов, за счет этого индекс промпроизводства предприятия по итогам 2021 года составил 259,7%. Всего за прошлый год предприятие отгрузило продукцию на 69,1 млрд рублей.

В 2021 году на заводе «Фармстандарт» в Уфе также запустили цех по выпуску лекарств в форме таблеток мощностью 3 млрд штук в год. Компания вложила в это производство 1,53 млрд рублей. Ранее производитель инвестировал 918 млн рублей в линию по выпуску инъекционных растворов в полимерных флаконах и пластиковых ампулах, что позволило нанять дополнительно 125 специалистов на завод. В первом квартале 2022 года «Фармстандарт-УфаВИТА» также запустила новые очистные сооружения. Модернизация системы обошлась компании в 257,7 млн рублей.

В мае 2022 года стало известно о намерении «Фармстандарта» инвестировать 1,9 млрд рублей в создание в Курске крупнотоннажного производства распространенных базовых медикаментов, в том числе парацетамола, валидола, цитрамона и аскофена.

По данным СПАРК-Интерфакс, ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» входит в группу компаний «Фармстандарт». Кроме уфимского завода, в нее также входят фармпредприятия в Курске, Томске, Владимирской и Московской областях. Выручка «Фармстандарт-УфаВИТА» в 2021 году составила 67,5 млрд рублей, чистая прибыль – 33,5 млрд рублей.