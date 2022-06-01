ЦРПТ предложил расширить доступные фармбизнесу объемы данных из системы маркировки

ЦРПТ предложил расширить доступные фармбизнесу объемы данных из системы маркировки. Также в центре выступили с инициативой допустить МВД и Минспорт к данным системы мониторинга препаратов.

Для фармбизнеса предлагают расширить доступ к объемам данных из системы маркировки. В частности, предоставить производителям и импортерам лекарств доступ к аналитике о состоянии их товаров на рынке, в том числе об адресах точек продаж и средних ценах на медикаменты, выпущенные этим производителем. С такой инициативой выступил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак». Соответствующее письмо центр направил в Минздрав и Минпромторг, его копия есть в распоряжении «ФВ».

Аналогичные данные уже доступны производителям из других отраслей, которые работают с маркировкой, отметили в центре. Инициатива, которую хотят расространить на фармбизнес поможет повысить эффективность: понимая спрос в конкретных местах на конкретную продукцию у отрасли будет возможность перейти на производство Just in Time, повысив оборачиваемость и оптимизировав складские запасы. Также использование данных отразится на маркетинге и логистике за счет того, что производитель будет выбирать наиболее эффективные и качественные каналы дистрибуции и производительности труда: обладание данными дает возможность исключить человеческие ошибки и автоматизировать большинство процессов, говорится в письме.

Согласно данным ВШЭ, доступ к данным системы во всех отраслях позволит ежегодно пополнять бюджет на 121 млрд руб. благодаря увеличению производства добросовестных компаний и росту налоговых поступлений. Фармбизнес от доступа к данным может получать 31 млрд руб., отметили в ЦРПТ.

Кроме того, оператор намерен увеличить срок годности кодов маркировки препаратов для медицинского применения до 350 календарных дней, упростить процедуру регистрации субъектов обращения лекарств в системе мониторинга, внести в постановление изменения, которые касаются продажи препаратов дистанционно. Также предлагается предоставить оператору право ограничивать доступ субъекта обращения лекарств к системе мониторинга в случаях, предусмотренных согласованным с Минздравом регламентом. Еще одна инициатива предполагает обязать организации оптовой торговли фиксировать факты выбытия препаратов в медицинские организации и аптеки.

Также МВД и Минспорт хотят допустить к данным системы мониторинга лекарственных средств. Сейчас доступ к системе имеют Росздравнадзор, ФНС, ФТС, Росстат, ФАС. Им обеспечивается доступ к информации о субъектах обращения лекарственных средств и их обороте.

О том, что производителям лекарств нужно дать возможность через систему маркировки отслеживать путь препаратов по торговой цепочке, в декабре 2021 года заявили в Союзе профессиональных фармацевтических организаций (СПФО). По словам его директора Лилии Титовой, это позволило бы им формировать производственные планы, иметь возможность перераспределить товар и предупреждать дефицит.

В апреле Минздрав предложил провести эксперимент по мониторингу отпуска лекарств по рецепту через систему маркировки. Планируется, что он начнется с 1 июля этого года и продлится до 1 мая 2023 года. Участие в нем примут четыре региона: Московская и Белгородская области, Башкортостан и Татарстан. Среди целей эксперимента — создание новой государственной информационной системы медицинских назначений. Она будет отслеживать движение препаратов — от выписки рецепта до продажи в аптеке, писал «ФВ».

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

pharmvestnik