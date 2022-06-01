СПФО празднует 20-летие

Союзу профессиональных фармацевтических организаций в 2022 году исполняется 20 лет.

Вадим Якунин, председатель Наблюдательного совета СПФО:

«Дорогие коллеги, поздравляю вас с 20-летием СПФО!

СПФО — одна из самых уважаемых на фармацевтическом рынке ассоциаций, и двадцать лет стабильной и уверенной работы — главное тому подтверждение! Два десятка лет – большой отрезок времени, за который Ассоциация зарекомендовала себя как активный участник процессов, происходящих в российском здравоохранении. За это время сделано не просто много, а очень много, фармацевтический рынок претерпел кардинальные изменения.

За все эти годы СПФО вырос количественно: в настоящее время в него входят 30 фармкомпаний, представляющих всю товаропроводящую цепочку – от производителей фармсубстанций и готовых лекарственных средств до крупнейших фармдистрибьюторов и аптечных сетей, что отличает СПФО от других профессиональных объединений.

Благодаря Ассоциации во многом обеспечивается живой и непрерывный диалог между государством и участниками отрасли, развиваются механизмы координации и взаимодействия внутри профессионального сообщества, определяются новые векторы развития.

Позиции Ассоциации по ключевым вопросам развития отрасли свидетельствуют о приверженности членов Ассоциации принципам социально ответственного бизнеса и добропорядочного поведения на фармацевтическом рынке, безусловной пациентоориентированности и соблюдения норм российского законодательства.

Пусть юбилейный год и все последующие годы будут для всех нас периодом впечатляющих свершений, новых проектов и открытий, новым витком развития, процветания и успеха!».

pharmvestnik