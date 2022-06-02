Обнаружено вещество, способное бороться с лекарственно-устойчивым туберкулезом

Ежегодно от туберкулеза умирает 1,5 млн человек по всему миру. Терапию тяжелого заболевания осложняет распространение лекарственной устойчивости микобактериий к имеющимся сейчас препаратам. Возможно, разработанный корейскими учеными антибиотик нового класса позволит решить эту проблему. Пока лабораторные данные подтвердили, что разработка активно воздействует на лекарственно-устойчивые штаммы микобактерий. Если это будет также доказано в клинических исследованиях, то новый класс лекарств станет большим прорывом в лечении туберкулеза.

В рамках работы над новым препаратом ученые проанализировали большое количество различных растительных экстрактов и нашли один с наиболее выраженной активностью в отношении микобактерий. Вещество деоксипергуларинин (Deoxypergularinine – DPG) было получено из корня растения Цинанхум острый (Cynanchum atratum), используемого в традиционной китайской медицине.

В мышиной модели была показана высокая активность нового вещества против микобактерий, при этом не было выявлено серьезных нежелательных явлений на протяжении четырех недель применения.

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