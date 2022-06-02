Доставленный Wildberries рецептурный препарат числился проданным еще два года назад

В мае пользователи соцсетей обнаружили доставку рецептурных лекарств на Wildberries. «ФВ» удалось заказать один из препаратов на дом. По данным СМДЛП, как оказалось, он был продан еще в 2020 году.

Рецептурный препарат, который Wildberries доставил на дом корреспонденту «ФВ», оказался уже проданным.

В мае пользователи соцсетей обнаружили доставку рецептурных лекарств на Wildberries. Корреспонденту «ФВ» удалось сделать заказ препарата «Арепливир».

Название на упаковке доставленного лекарства и DataMatrix-код были заклеены стикерами, в том числе с фирменным названием маркетплейса и неоригинальными штрихкодами. Под наклейкой оказался и код обязательной маркировки препарата.

Корреспондент «ФВ» отклеил стикеры и отсканировал код маркировки. По данным СМДЛП, рецептурный препарат, доставленный маркетплейсом, был продан еще в ноябре 2020 года.

В компании «Промомед» (производитель препарата) «ФВ» рассказали, что действительно сотрудничают с Wildberries в категории БАД, но размещение на сайте рецептурных лекарств стало для производителя сюрпризом. В компании заявили, что не знают источник происхождения лекарства, и отметили, что отрабатывают ситуацию с маркетплейсом.

Руслан Мавлиханов

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