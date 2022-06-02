Эксперты ожидают банкротства до 15% аптек к осени

Количество аптек может сократиться к осени, полагают на рынке. Дистрибьюторам и производителям приходится сокращать сроки оплаты, что негативно скажется на небольших аптечных сетях. Сокращение рынка не повлияет на доступность препаратов в мегаполисах, но ухудшит ситуацию в удаленных и малонаселенных территориях.

Около 15% аптек в России может ожидать банкротство в ближайшие полгода, следует из заявления генерального директора фармацевтической компании Solopharm Олега Жеребцова. «Огромное количество аптек не имеет никакой прибыли и живет за счет товарных кредитов, которые производители дают. Западные компании по разным причинам сокращают временной лаг товарных кредитов. И аптечная дистрибуция, и агенты не будут иметь такого длинного рычага по финансированию. Поэтому мы ожидаем ухудшения ситуации, я не исключу банкротства пусть даже малых сетей в сентябре», — считает он.

Эксперт отметил, что 55 тыс. розничных точек России «вполне достаточно»: «избыток аптек в этой стране создает избыточную конкуренцию, аптеки не имеют прибыли. Это такой тяжелый фактор».

В марте поставщики перешли на предоплатную систему или серьезно сократили отсрочки платежа, подтверждает директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова. «В итоге у аптек возникают проблемы с оборотными средствами и, как следствие, им просто нечем платить за товар. Реальность такова, что аптек станет меньше. Ожидается, что май и июнь для фармацевтической розницы будут тяжелыми, возможно, какие-то игроки уйдут с рынка», — сообщила она «ФВ».

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