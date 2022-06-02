Бывшего высокопоставленного топ-менеджера AstraZeneca обвиняют в манипуляциях на бирже

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила бывшего высокопоставленного топ-менеджера AstraZeneca в использовании инсайдерской информации в личных целях. Он смог получить прибыль, зная о готовящейся сделке компании с Daiichi Sankyo.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет бывшего высокопоставленного топ-менеджера AstraZeneca в манипуляциях инсайдерской информацией. Об этом сообщает FiercePharma.

В 2019 году Хьюг Жублен был главой глобального корпоративного подразделения AstraZeneca, связанного с онкологией. Он узнал о готовящейся сделке компании по приобретению коммерческих прав на противоопухолевый препарат Enhertu от Daiichi Sankyo, которая была намечена на 6 марта 2019 года, и шесть дней спустя купил акции Daiichi. Он приобрел 500 ценных бумаг на сумму в 20 тыс. долл.

Когда 28 марта сделка на сумму 6,9 млрд долл. была официально заключена, цена акций Daiichi выросла на 28%. В итоге стоимость активов Жублена увеличилась на 4955 долл. Комиссия по ценным бумагам и биржам требует от него вернуть полученную прибыль и заплатить штраф.

54-летний Жублен покинул AstraZeneca в декабре 2019 года, и с тех пор основал две компании. Сейчас он занимает должность генерального директора Salience Communication и возглавляет Joublin Consulting.

За несколько дней до этого Комиссия обвинила калифорнийского консультанта по компенсациям руководителей Фрэнка Гласснера в получении выгоды от инсайдерской информации. Он приобрел акции биотехнологической компании Kadmon до того, как Sanofi купила ее в рамках сделки на 1,9 млрд долл. По данным Комиссии, Гласснер якобы заработал 405 долл. на этой махинации.

В сентябре прошлого года Комиссия заявила, что бывший аналитик Goldman Sachs Хосе Луис Касеро Санчес заработал более чем на 70 тыс. долл., торгуя конфиденциальной информацией о поглощении Jazz Pharmaceuticals компанией GW Pharmaceuticals.

Николай Соколов

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