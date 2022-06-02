Петербургская биржа заблокировала торговлю ценными бумагами BMS на российских площадках

ПАО «СПБ Биржа» 31 мая опубликовало список иностранных ценных бумаг, торговля которыми на российских площадках заблокирована по решению Центробанка России. Речь идет о ценных бумагах, прошедших первичный листинг на американских фондовых биржах. Всего в ограничительный список вошли 990 держателей ценных бумаг, в том числе фармкомпании и производители медоборудования. В отношении их акций 31 мая и 1 июня СПБ Биржа установила «запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок» в режимах переговорных сделок. ПАО «СПБ Биржа» 31 мая опубликовало список иностранных ценных бумаг, торговля которыми на российских площадках заблокирована по решению Центробанка России. Речь идет о ценных бумагах, прошедших первичный листинг на американских фондовых биржах. Всего в ограничительный список вошли 990 держателей ценных бумаг, в том числе фармкомпании и производители медоборудования. В отношении их акций 31 мая и 1 июня СПБ Биржа установила «запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок» в режимах переговорных сделок.

Из фармкомпаний в перечень попали, например, Bristol Myers Squibb (BMS), AbbVie, Biogen, AstraZeneca, Abbott, Alnylam, Bluebird bio, Cel-Sci Corporation, Axsome Therapeutics, Arrowhead Pharmaceuticals и PTC Therapeutics, а также аптечная сеть CVS Health. При этом ценные бумаги Eli Lilly и Pfizer в список не вошли. Из компаний, производящих медоборудование, в список попали Steris, Medtronic, Qiagen и Becton Dickinson.

BMS в середине мая 2022 года объявила о передаче коммерческих операций на российском рынке другой структуре, таким образом став первой глобальной фармкомпанией, заявившей о подобном решении. Ранее иностранные фармкомпании объявляли только об ограничении своей деятельности в России – приостановке инвестиций и отказе от запуска новых клинических исследований. Среди этих компаний были, например, Pfizer, Sanofi, Reckitt Benckiser, Johnson & Johnson, GSK, Takeda, AbbVie.

С конца мая 2022 года стали появляться сообщения о грядущих кадровых перестановках в российских подразделениях зарубежных фармкомпаний. Например, о смене генерального директора уже сообщила Pfizer, перемены ожидаются и в AbbVie.

Кроме того, как выяснил Vademecum, американская Eli Lilly сокращает сотрудников, работающих в ее российском подразделении. При этом попавшим под сокращение работникам предложили компенсацию в размере нескольких окладов.