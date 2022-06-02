Петербургская биржа заблокировала торговлю ценными бумагами BMS на российских площадках

Из фармкомпаний в перечень попали, например, Bristol Myers Squibb (BMS), AbbVie, Biogen, AstraZeneca, Abbott, Alnylam, Bluebird bio, Cel-Sci Corporation, Axsome Therapeutics, Arrowhead Pharmaceuticals и PTC Therapeutics, а также аптечная сеть CVS Health. При этом ценные бумаги Eli Lilly и Pfizer в список не вошли. Из компаний, производящих медоборудование, в список попали Steris, Medtronic, Qiagen и Becton Dickinson.
BMS в середине мая 2022 года объявила о передаче коммерческих операций на российском рынке другой структуре, таким образом став первой глобальной фармкомпанией, заявившей о подобном решении. Ранее иностранные фармкомпании объявляли только об ограничении своей деятельности в России – приостановке инвестиций и отказе от запуска новых клинических исследований. Среди этих компаний были, например, Pfizer, Sanofi, Reckitt Benckiser, Johnson & Johnson, GSK, Takeda, AbbVie.
С конца мая 2022 года стали появляться сообщения о грядущих кадровых перестановках в российских подразделениях зарубежных фармкомпаний. Например, о смене генерального директора уже сообщила Pfizer, перемены ожидаются и в AbbVie.
Кроме того, как выяснил Vademecum, американская Eli Lilly сокращает сотрудников, работающих в ее российском подразделении. При этом попавшим под сокращение работникам предложили компенсацию в размере нескольких окладов.
Фото: ao-journal.ru