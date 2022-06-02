В Перми сотрудников петербургского дистрибьютора оштрафовали за взятку при госзакупках медоборудования

Ленинский районный суд Перми приговорил двух сотрудников регионального представительства санкт-петербургского дистрибьютора «Медтрейд» – Евгения Кравченко и Игоря Нехорошкова – к штрафам в размере 1,2 млн и 1,25 млн рублей за посредничество при попытке передачи взятки сотрудникам Министерства по урегулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, в январе 2021 года Кравченко и Хорошков предложили чиновникам «откат» в размере 10% от 23,49 млн рублей – суммы контракта по приобретению рентгеновского оборудования – в качестве благодарности за содействие в победе на аукционе. Однако чиновники министерства обратились в Управление ФСБ. В результате оперативных мероприятий посредники были задержаны, а главным фигурантом стал гендиректор и владелец «Медтрейда» Павел Рогач, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Ленинский районный суд Перми приговорил двух сотрудников регионального представительства санкт-петербургского дистрибьютора «Медтрейд» – Евгения Кравченко и Игоря Нехорошкова – к штрафам в размере 1,2 млн и 1,25 млн рублей за посредничество при попытке передачи взятки сотрудникам Министерства по урегулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, в январе 2021 года Кравченко и Хорошков предложили чиновникам «откат» в размере 10% от 23,49 млн рублей – суммы контракта по приобретению рентгеновского оборудования – в качестве благодарности за содействие в победе на аукционе. Однако чиновники министерства обратились в Управление ФСБ. В результате оперативных мероприятий посредники были задержаны, а главным фигурантом стал гендиректор и владелец «Медтрейда» Павел Рогач, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Гособвинитель требовал назначить Кравченко и Нехорошкову наказание в виде семи лет колонии строгого режима, однако суд вынес приговор «ниже низшего предела». Решение было мотивировано «активной ролью каждого осужденного в изобличении предполагаемого взяткодателя».

Как следует из показаний министра по урегулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Алексея Зарубина, которые приводит РБК, в конце января 2021 года к нему подошли двое сотрудников ООО «Медтрейд» и записались на прием. В начале февраля 2021 года на встрече в служебном кабинете они попросили помощи для участия в аукционах при поставке медоборудования, отметив, что она не останется без внимания, и озвучили фразу: «Десять процентов».

Министр обратился в Управление ФСБ по Пермскому краю, и дальнейшее взаимодействие чиновников и сотрудников дистрибьютора шло с участием оперативников. В середине февраля 2021 года представители «Медтрейда» встретились с замначальника отдела управления по организации закупок Александром Селезневым, и тот сообщил о планах по закупке трех передвижных рентгеновских аппаратов. Евгений Кравченко на встрече нарисовал на бумаге «10%». На следующей встрече он передал чиновнику флешку с необходимыми характеристиками закупаемого оборудования, при этом половину вознаграждения планировалось передать после победы в аукционе, а оставшуюся часть – после оплаты госконтракта.

В конце апреля 2021 года победителем аукциона на общую сумму 23,49 млн рублей стала компания «Медтрейд». Руководитель отдела регионального развития Евгений Кравченко и ведущий менеджер компании Игорь Нехорошков были задержаны в кабинете сотрудника министерства на следующий день после победы в аукционе, при них была обнаружена оранжевая пластиковая папка, где находилось 1,2 млн рублей. После этого менеджеры дистрибьютора дали признательные показания.

В отношении гендиректора и совладельца «Медтрейда» Павла Рогача было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Он был задержан в начале июня 2021 года и помещен в СИЗО. Затем дело в отношении предпринимателя было выделено в отдельное производство – в августе 2021 года он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а в октябре 2021 года был переведен из СИЗО под домашний арест. В настоящее время дело в отношении него находится на рассмотрении Ленинского районного суда Перми. Санкция по вменяемой статье предполагает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Компания «Медтрейд» заняла 11-ю строчку в ТОП100 поставщиков медизделий на рынке госзаказа в 2020 году по версии Аналитического центра Vademecum с объемом поставок 2,422 млрд рублей. Среди основных заказчиков – Росгвардия, Минздрав Оренбургской области, Петропавловск-Камчатская городская больница №1.