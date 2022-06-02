«Вертекс» вложит 150 млн рублей в строительство производственно-складского корпуса

Фармкомпания «Вертекс» намеревается до конца 2022 года вложить до 150 млн рублей в строительство производственно-складского корпуса площадью более 22 тысячи кв. м. Объект планируется возвести за три года, а совокупные инвестиции в реализацию этого проекта оцениваются в 1,6–2 млрд рублей. Строительство здания станет первым этапом создания офисно-производственного комплекса на участке «Новоорловская» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург».

В производственно-складском корпусе предполагается проводить разработку, выпуск, контроль качества и хранение фармацевтической и парафармацевтической продукции, косметических средств.

Офисно-производственный комплекс планируется построить в три этапа в срок до семи лет. Ожидается, что общая сумма инвестиций в проект составит порядка 5 млрд рублей. В компании отметили, что основной объем капитальных затрат будет осуществлен в первые три года реализации проекта. Планируемый срок окупаемости – 12 лет. Для реализации проекта АО «Вертекс» в 2019 году учредило дочернюю компанию – ООО «Биоген».

Компания «Вертекс» зарегистрирована в 1999 году, специализируется на производстве лекарственных и косметических средств и БАДов. С 2015 года является резидентом ОЭЗ «Санкт-Петербург». Первую лицензию на производство препаратов компания получила в 2003 году. В портфеле компании свыше 350 позиций продукции, более 260 из них – лекарства. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка «Вертекс» в 2021 году составила 14,03 млрд рублей, чистая прибыль – 1,15 млрд рублей.

В мае 2018 года «Вертекс» начала строительство второй очереди завода в ОЭЗ «Санкт-Петербург» (за 330 млн рублей). К настоящему времени на участке «Новоорловская» компания уже построила инновационно-производственный комплекс площадью более 56 тысяч кв. м, инвестировав в него, по состоянию на конец первого квартала 2022 года, более 8,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба компании «Вертекс»

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