В Новгородской области сменился министр здравоохранения

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Новгородской области назначен замглавы ведомства Валерий Яковлев. Он сменил на посту Резеду Ломовцеву, возглавлявшую региональный Минздрав с декабря 2019 года. Она покинула должность в связи с переходом на позицию первого заместителя главврача Новгородской областной клинической больницы (ОКБ).

Валерий Яковлев в 2005 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию (ЧелГМА) по специальности «лечебное дело», затем проходил интернатуру на базе клиники медвуза по специальности «акушерство и гинекология». Во время обучения работал санитаром в городской клинической больнице (ГКБ) Челябинска. В 2006 году Яковлев работал врачом акушером-гинекологом в Клинике ЧелГМА, затем в течение трех лет был главным акушером-гинекологом Сосновского района Челябинской области.

В 2015 году Валерия Яковлева назначили заместителем главврача по акушерско-гинекологической помощи в челябинской ГКБ. С 2020 по 2022 год он был главным внештатным акушером-гинекологом Челябинского городского округа. Тогда же руководил госпиталем для лечения детей и беременных с COVID-19, открытым на базе ГКБ №9 Челябинска. В ноябре 2021 года Яковлев стал руководителем Новгородского областного клинического родильного дома, а в мае 2022 года его назначили заместителем министра здравоохранения Новгородской области.

Об отставке Резеды Ломовцевой в связи с переходом на работу в Новгородскую ОКБ стало известно в конце мая. На новом посту она займется реализацией проекта по строительству кардиоцентра на базе ОКБ и формированием единой кардиослужбы в регионе.

«Реализовать задачу, которая сейчас является одной из самых приоритетных задач, должна команда. Это должно быть наше медицинское сообщество. В одиночку это никто не поднимет. Главная наша задача – сформировать систему, которая должна заработать. По согласованию с Андреем Сергеевичем [Никитиным, губернатором Новгородской области. – Vademecum] мы рассматриваем вопрос о том, что возглавлять эту службу буду я. Но только с командой мы сможем все это реализовать», – отмечала Ломовцева в эфире Новгородского телевидения.

Создание единой кардиологической службы и строительство кардиоцентра со стационаром на 150 коек на базе Новгородской ОКБ было анонсировано в апреле 2021 года. В ходе ежегодного послания к депутатам Новгородской облдумы Андрей Никитин отметил, что планируемый ежегодный объем оказания медпомощи в центре составит более 5 тысяч госпитализаций, свыше 80 тысяч посещений в консультативно-диагностическую поликлинику и порядка 5 тысяч операций на сердце и сосудах.

«Общая сумма затрат на строительство в 2023–2025 годах составит 5 млрд 200 млн рублей. Беру на себя обязательство убедить федеральное руководство в необходимости выделения средств. Речь идет о человеческих жизнях», – говорил тогда Никитин.