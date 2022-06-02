Takeda передаст Moderna регудостоверение на вакцину от коронавируса Spikevax в Японии

Фармпроизводитель Takeda объявил о планах передать американской Moderna регистрационное удостоверение на вакцину от Covid-19 Spikevax (mRNA-1273) в Японии с 1 августа этого года, сообщает Pharmaceutical Technology.

Как только Moderna станет держателем регистрационного удостоверения в Японии, компания сможет контролировать всю деятельность, связанную с вакциной, включая импорт, местное регулирование, разработку, обеспечение качества и маркетинг.

Последнее решение завершает меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым Takeda согласилась оказать поддержку в распространении вакцин Moderna от Covid-19 лишь в течение переходного периода. Takeda продолжит оказывать поддержку в поставках вакцины в рамках существующей японской национальной инициативы по вакцинации.

«Мы благодарим Takeda за их поддержку и партнерство в поставках нашей вакцины Covid-19 в Японию в течение последних двух лет, а также за то, что они помогли сыграть ключевую роль в борьбе с пандемией по всей стране», – отметил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Spikevax получила специальное одобрение Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии (MHLW) на двухдозовый режим при профилактике Covid-19 у лиц в возрасте 12 лет и старше. Бустерную дозу вакцины можно вводить как минимум через пять месяцев после второй дозы лицам в возрасте 18 лет и старше.

gxpnews