AstraZeneca заявила о готовности передать Вьетнаму технологии производства вакцин

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca готова передать Вьетнаму технологии производства вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе рабочего визита во Вьетнам заявил генеральный директор компании Паскаль Сорио, пишет ТАСС со ссылкой на газету Nhandan.

«AstraZeneca будет тесно координировать действия с правительством Вьетнама в совершенствовании медицинского потенциала республики, в развитии ее фармацевтической промышленности и готова передать Вьетнаму технологии производства вакцин», – сказал Сорио.

Премьер-министр республики Фам Минь Чинь на встрече с гендиректором AstraZeneca приветствовал решение компании вложить $90 млн в проект создания во Вьетнаме фармпроизводства.

«Вьетнам желает перевести отношения с AstraZeneca в русло стратегического сотрудничества в производстве вакцин, терапевтических препаратов, в сфере обмена управленческим опытом и подготовки людских ресурсов», – сказал глава вьетнамского правительства.

Сейчас, по словам Паскаля Сорио, AstraZeneca реализует масштабный международный проект стоимостью порядка $400 млн по увеличению площадей лесов в странах мира. Компания намерена реализовать эту инициативу и во Вьетнаме. Тем самым она поспособствует поддержке Ханоя в выполнении его обязательств по сокращению выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году. Республика взяла такие обязательства на 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как стало известно ранее, по делу о торговле поддельными лекарствами осудили экс-замглавы Минздрава Вьетнама.

gxpnews