«Спутник V» эффективнее вакцин AstraZeneca и Sinopharm для людей с аутоиммунными заболеваниями

«Спутник V» показал лучшую эффективность при формировании иммунитета у людей с аутоиммунными заболеваниями, чем вакцины от COVID-19 компаний AstraZeneca и Sinopharm. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале российской вакцины от коронавирусной инфекции.

«К такому выводу пришли ученые в сравнительном исследовании по оценке гуморального иммунного ответа на вакцины против SARS-CoV-2 у пациентов с аутоиммунными ревматическими заболеваниями, проведенном в Аргентине и опубликованном в журнале Annals of the Rheumatic Diseases, входящем в группу BMJ», – говорится в сообщении.

Как показало исследование, у людей с аутоиммунными заболеваниями вероятность иммунного ответа после вакцинации «Спутником V» в 1,5 раза выше, чем у привитых AstraZeneca, и в 13 раз выше, чем у Sinopharm.

«Спутник V» также стал первой вакциной от COVID-19 с доказанной эффективностью среди ВИЧ-положительных.

gxpnews