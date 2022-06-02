Российский рынок БАД набирает обороты

В России отмечается рост потребления биологически активных добавок (БАД ), что обусловлено стремлением населения укрепить иммунитет и снизить риск развития различных заболеваний с помощью витаминов и минералов. Роль и место биодобавок в жизни современного человека, а также подходы к их выбору обсудили участники пресс-мероприятия «БАД сегодня: о самом главном».

Цифры и факты



Несмотря на отставание от ведущих стран мира по объему потребления БАД, Россия с каждым годом наращивает этот показатель. По оценке ROIF Expert, суммарный объем российского рынка биодобавок в 2021 г. превысил показатель прошлого периода на 36%, прежде всего ввиду возросшего спроса, вызванного пандемией коронавируса. Согласно ВЦИОМ, в течение 2021 г. свыше 52% жителей России потребляли витамины, минеральные вещества или аминокислоты [1].

По данным компании DSM Group, в 2021 г. емкость коммерческого рынка биодобавок составила 85,6 млрд руб. (+11,3% к 2020 г.) или 341 млн упаковок (+0,9%). На аптечных полках было представлено 3040 брендов БАД от 1054 производителей с преобладанием средств российского производства. На отечественные БАД пришлось 77,5% натурального объема продаж и 51,7% стоимостного. Лидером данного сегмента рынка является российская компания «Эвалар» с долей 16,2% в стоимостном выражении. В 2021 г. объем реализации продукции компании увеличился на 16,1%. Вторую строчку рейтинга занимает американcкий производитель Solgar Vitamin and Herb (7,2%). Прирост продаж компании составил 1,6% . Что касается Топ -20 брендов, лидирующих в 2021 г. по стоимостным объемам продаж, то на первой строчке рейтинга размеcтилась линейка биодобавок от компании Solgar с долей 7,2% в рублях. На втором месте находятся БАД от компании «Эвалар» (3,6%), на третьем – синбиотик «Максилак» от Биннофарм Групп (2,8%) [2].

Как отмечают аналитики DSM Group, традиционно самыми востребованными на рынке БАД остаются добавки общего назначения группы «БАД, действующие на организм в целом» (доля 33,1% в руб.) По сравнению с 2020 г. объем реализации этой группы вырос на 14%. Основные бренды биодобавок в данной группе: Solgar (доля в продажах группы составила 13,8% в руб.) и «Эвалар» (6,9%) [2]. Заметная тенденция 2021 г. – значительно возросший спрос на витамины, связанный с распространением коронавирусной инфекции. Как следствие, рост данного сегмента оказался выше роста рынка БАД в целом. «Российский рынок долгое время был в основном мультивитаминным, на нем было представлено значительное количество комплексных продуктов, – отметил Хакан Эртюрк, генеральный директор компании Solgar в России и СНГ. – В последние годы у потребителей все более популярны монопродукты – магний, витамин Д3, витамин С, коэнзим и т.д. Их стали больше потреблять и чаще о них спрашивать».

Если говорить о тенденциях текущего года, то продажи БАД продолжили свой рост, причем как в рублях (с 8,9 млрд руб. в январе 2022 г. до 13 млрд руб. в марте 2022 г.), так и в упаковках (с 33 до 39 млн упаковок) [3], т.е. популярность данных средств остается высокой у населения.

Роль и значение БАД

Участники пресс-мероприятия «БАД сегодня: о самом главном» отметили важную роль БАД в поддержании и укреплении общественного здоровья с учетом ежегодного сокращения содержания микроэлементов в рационе человека. По словам Светланы Орловой, заведующей кафедрой диетологии и клинической нутрициологии ФНМО МИ РУДН, согласно результатам ряда исследований, в т.ч. ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и РУДН, сегодня в рационе человека не хватает значительного количества веществ, отвечающих за обменные процессы в его организме. При этом, как оказалось, увеличение потребления продуктов не приводит к получению большего количества элементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека. Более того, чем больше масса тела, тем выше дефицит витаминов и минералов. Эксперт объясняет нехватку необходимых организму микроэлементов агротехническим фактором. «Агротехнические условия, созданные за последние 100 лет, не позволяют растениям сохранять все необходимые элементы, как это было 50-60 лет назад, – отметила Светлана Орлова. – Чем дальше идет технический прогресс, тем меньше витаминов и минералов содержится в продуктах. Поэтому даже при возможности сформировать специальный рацион питания, как минимум мы не будем получать 30-60% всех необходимых витаминов и минералов». Решение проблемы она видит в потреблении БАД, которые обогащают рацион человека микроэлементами.

«Прием БАД играет значимую роль для профилактики дефицита нутриентов, – уверена Евгения Ших, директор Института профессионального образования, заведующая кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. – Но важно знать, в каких количествах они должны приниматься. Например, в клинической фармакологии стандартный вес человека – это 70 кг, следовательно, и дозы, и количество поступающего вещества рассчитываются в среднем на 70 кг. В ряде случаев крупным людям, а у нас сейчас много людей с избыточной массой тела, нужно большее количество активного вещества. Поэтому при применении БАД желательно так же учитывать особенности каждого отдельно взятого человека, применять, так называемый персонализированный подход».

Эксперт также сообщила о возможности использования БАД в лечебном питании в составе комплексной терапии. «Мы можем рекомендовать БАД как здоровым людям в комплексе мер по предотвращению дефицитных состояний, так и пациентам», – подчеркнула она, напомнив о необходимости пользоваться рекомендациями специалистов, которые подскажут, какие биодобавки нужны конкретному пациенту в первую очередь.

Выбор БАД должен быть осознанным



Как известно, до начала прошлого года, согласно СанПин 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)», розничная торговля биодобавками могла осуществляться только через аптечные учреждения (аптеки, аптечные магазины, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски). Однако 1 января 2021 данный документ был отменен и вышеуказанные ограничения сняты. С этого момента возможность реализовывать БАД, в т.ч. через интернет, появилась у всех субъектов торговли при условии наличия у биодобавок государственной регистрации и удостоверения о качестве и безопасности. В результате значительно активизировалась интернет-торговля БАД. Но если аптечные онлайн-площадки продолжили развивать традиционный для аптек ассортимент БАД, то на других площадках сегодня представлено большое количество производителей, которые не работают с аптеками. Как отметили в компании DSM Group, в 2021 г доля БАД, заказанных через аптечные интернет-площадки, составила более 12% от общей емкости аптечного рынка БАД, еще около 6% пришлось на маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». Именно на этих сайтах можно найти бренды БАД, которые не реализуются в аптеках (например, Optimum Nutrition, Maxler, «Билайт», попадающие в Топ на маркетплейсах, но отсутствующие в аптечных продажах).

Между тем, из-за значительного увеличения ассортимента БАД отследить качество продукции стало довольно затруднительно. В этой ситуации контроль взяла на себя саморегулируемая организация «Союз производителей БАД к пище».

«Из-за снятия запрета на продажу БАД в интернете в 2021 г. сегодня мы наблюдаем огромнейшее разнообразие продуктов, в т.ч. обещающих ошеломляющие эффекты потребителям, что на самом деле далеко не так, – сообщил Александр Жестков, исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище». – Все это происходит из-за низкого входного контроля этих площадок (исключение здесь составляют только онлайн-аптеки). В связи с этим одна из основных задач нашей организации состоит в том, чтобы рынок БАД расширялся исключительно за счет качественных продуктов». По его словам, онлайн-продажи БАД следует скорректировать с точки зрения интересов потребителя. «Эти каналы должны стать и станут безопасными, уже прорабатываются разные инициативы», – добавил Александр Жестков.

При выборе БАД эксперты единогласно рекомендуют внимательно изучить этикетку продукта, на которой указаны его состав, производитель, условия хранения. Особое внимание следует уделить описанию условий хранения. Сегодня соблюдение этого критерия гарантируют только аптечные сети, поэтому при покупке БАД лучше отдавать предпочтение именно этим площадкам.

«От покупки БАД на маркетплейсах я бы рекомендовала воздержаться, т.к. для их хранения и транспортировки нужны специальные условия, а проверить, как они соблюдались, мы, к сожалению, не можем, – поделилась мнением Евгения Ших. – Аптеки в этом плане обладают колоссальным преимуществом». Ее поддержал Хакан Эртюрк, подчеркнувший, что Solgar – аптечный бренд. «Конечно, мы понимаем, что онлайн-продажи – это сегодняшний день, но поддерживаем их исключительно в аптечном сегменте, как на более регулируемой площадке, – сообщил глава компании Solgar в России и СНГ. – К сожалению, наша продукция представлена и на маркетплейсах, но компания с этим борется. Наша философия направлена на качество производимой продукции, начиная от выбора сырья и заканчивая поставщиками. Даже в период пандемии с увеличением спроса на БАД с нашей стороны оставалось крайне важным соблюсти все необходимые стандарты и произвести достаточное количество качественной продукции». Он также сообщил, что сегодня компания Solgar продолжает работать в штатном режиме и делает все, чтобы ее продукты оставались в аптеках и были доступны российскому потребителю.

Источники:

1. https://www.sechenov.ru/pressroom/news/lyubov-k-vitaminam-rossiyskiy-rynok-badov-vyros-na-tret/.

2. Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

3. Ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group.

Ирина Широкова

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