СБЕР Еаптека заявила о рекордных темпах роста

Согласно рейтингу аптечных сетей, составленному DSM Group, в первом квартале 2022 года СБЕР ЕАПТЕКА стала лидером по темпам роста среди сервисов дистанционной торговли лекарствами. По оценке аналитиков, в первом квартале рост онлайн-продаж компании составил +132,8% год к году. Это в 3 раза быстрее общего роста темпов продаж на аптечном рынке России.

По оценке DSM Group, за первые три месяца 2022 года валовые общероссийские продажи лекарств и товаров для здоровья через аптеки составили 509 млрд рублей – это на 40% выше аналогичного показателя 2021 года.

Сейчас СБЕР ЕАПТЕКА работает с более чем 400 дистрибьюторами и более 100 крупнейшими производителями по прямым контрактам. Успешная работа с дефектурой и поставками помогла компании сохранить промо-активности для клиентов: акции, скидки, а также бесплатную доставку заказов для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+. Также был реализован проект по открытию 100 аптек нового формата в офисах Сбера, в них клиенты могут получить онлайн-заказы с самовывозом или сделать покупку офлайн.

«В первом квартале для нас было важно обеспечить наличие лекарств, а также обеспечить устойчивость бизнеса. В начале года СБЕР ЕАПТЕКА демонстрирует темпы роста и рост выручки в разы выше, чем другие игроки e-pharm и аптечный рынок в целом», — рассказала генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ Мария Тимофеева.

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