Мурашко: в России нет трудностей с лекарствами для детей

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, каких-либо трудностей с лекарственными препаратами для детей в России сейчас нет. Об этом глава Минздрава заявил журналистам.

«По лекарственным препаратам сегодня мы не испытываем каких-то трудностей», – цитирует Мурашко РИА Новости.

Министр также отметил, что отечественная промышленность очень активно включилась по направлению медицинского оборудования. В 2021 году было поставлено более 22 тысяч медицинских изделий, почти треть из них произведена в Российской Федерации.

Как стало известно ранее, число подопечных фонда «Круг добра» (организация создана для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями) увеличится до 4000.

Мурашко в апреле заявил, что упрощение регистрации не повлияет на качество лекарств в России.

gxpnews