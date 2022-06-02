86 случаев незаконной продажи лекарств в интернете за неделю выявил Росздравнадзор

За неделю Росздравнадзор выявил 86 случаев незаконной реализации лекарственных препаратов (ЛП) на сайтах агрегаторов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«За последнюю неделю Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выявила в интернете 86 случаев незаконной реализации лекарственных средств юрлицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими лицензии на фармдеятельность и разрешение Росздравнадзора на дистанционную торговлю. Объявления недобросовестных продавцов были размещены на страницах сайтов агрегаторов в разделе „Биологически активные добавки (БАДы)”. Страницы заблокированы», – говорится в сообщении.

Росздравнадзор призвал граждан приобретать ЛП только в проверенных организациях.

«Лекарства должны быть официально зарегистрированы на территории Российской Федерации и сопровождаться инструкцией на русском языке. Незаконно реализуемые на нелегальных интернет-страницах фармпрепараты чаще всего являются недоброкачественными, фальсифицированными или контрафактными и могут нанести непоправимый вред жизни и здоровью пациента», – добавили в ведомстве.

Как стало известно ранее, Росздравнадзор в 2021 году изъял из обращения 2,4 млн упаковок лекарств, качество которых не соответствовало установленным требованиям.

gxpnews