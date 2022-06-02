Новым вице-президентом Novo Nordisk в РФ и Беларуси стала Ирина Иванищева

В должность вице-президента и генерального менеджера филиала Novo Nordisk в России и Беларуси в среду, 1 июня, вступает Ирина Иванищева, сообщает «ФВ». Она будет ответственной за стратегическую и операционную деятельность, а также за позиционирование компании.

К Novo Nordisk Иванищева присоединилась ровно год назад, 1 июня 2021 года, заняв должность директора по юридическим вопросам, комплаенсу и системе качества.

«За это время она продемонстрировала высокие профессиональные и лидерские качества, обеспечивая высочайшие стандарты в зоне своей ответственности. Кроме того, Ирина успешно отстаивала интересы компании по юридическим вопросам», – цитирует издание компанию.

В фармотрасли Ирина Иванищева работает более 15 лет, у нее большой опыт в области управления юридической функцией, корпоративными коммуникациями и работе с государственными органами. До того, как прийти в Novo Nordisk, Иванищева работала в компании AstraZeneca: занимала должность директора отдела по корпоративным связям и правовым вопросам по России и Евразии.

gxpnews