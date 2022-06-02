RNC Pharma опубликовала рейтинг аптечных сетей за первый квартал

Аналитики RNC Pharma опубликовали рейтинг аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке лекарственных препаратов по итогам I квартала 2022 года. В TOP попали «Ригла», «Апрель» и объединенная сеть «Эркафарм» и «Мелодия Здоровья». Отрасль установила абсолютный исторический рекорд по количеству аптечных учреждений.
Аналитики RNC Pharma опубликовали рейтинг аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке лекарственных препаратов по итогам I квартала 2022 года. В лидерах оказались «Ригла», «Апрель», а также объединенная сеть «Эркафарм» и «Мелодия Здоровья». Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Аналитики отмечают, что российский фармритейл относительно спокойно пережил ажиотажный спрос. Помимо взрывного роста выручки розница неплохо себя чувствовала и в отношении инфраструктурной составляющей. Так, по состоянию на 1 апреля 2022 года общее количество аптечных учреждений в России достигло 72,2 тыс. точек. Отрасль установила абсолютный исторический рекорд, текущие показатели более чем на 3 тыс. точек выше предыдущих максимумов, отмечают в RNC Pharma.
Фармрынок часто воспринимался внешними наблюдателями как своеобразный «остров стабильности». В текущих обстоятельствах, когда фармотрасли в значительной степени удается оставаться в стороне от санкционных ограничений, растет число желающих развивать аптечное направление. В частности, об этом заявили сети парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» и «Золотое Яблоко».
Между тем ситуация в рознице отнюдь не так проста. Проблема кроется в глобальном пересмотре условий взаимоотношений производителей и дистрибьюторов с розничным звеном. Фармрынок хоть и в меньшей степени, но все равно сталкивается с определенным дефицитом ликвидности, но тут вопрос не в физическом отсутствии товара, добавляют аналитики.
Условия работы поставщиков с партнерами уже начали трансформироваться. Прежде всего, речь идет о сокращении отсрочек платежа, а также о привязке параметров отсрочки к закупочной цене. Конечно, ритейл едва ли придет к тотальной модели работы по предоплате, в текущих условиях это бы означало лавинообразное закрытие аптек, но то, что сейчас формируются условия для довольно жесткой приоритизации в отношениях с партнерами, неоспоримый факт. Розница становится рынком поставщика, а ритейлеры не просто теряют инструменты давления на партнеров, фактически производитель близок к тому, что может «назначать» уровень маржинальности этого сектора рынка.
Ни о каком тотальном заходе на рынок «новичков» в подобных условиях речи быть не может просто технически, подчеркивают в RNC Pharma. Также пока объективно нет оснований предполагать, что розница к осени столкнется с чередой массовых банкротств, но то, что процессы консолидации на рынке получат новые стимулы для развития, никто опровергать не будет. Вопрос только в том, насколько быстрым он будет и как далеко способен зайти, отмечают аналитики.
TOP аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке лекарственных препаратов России по итогам I квартала 2022 года
|№
|Аптечная сеть
|Расположение центрального офиса
|Количество точек на 01.04.2022
|Доля на рынке, %, руб.
|ЛП
|не ЛП
|рынок в целом, без ЛЛО
|Классические аптечные сети
|1
|Ригла
|Москва
|3 468
|7,6
|7,2
|7,5
|2
|Апрель
|Краснодар
|3 438
|5,9
|5,6
|5,8
|3
|ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья
|Москва
|1 849
|5,4
|3,2
|4,9
|4
|Планета Здоровья1
|Пермь
|2 289
|4,9
|3,7
|4,6
|5
|Неофарм
|Москва
|1 011
|4,4
|3,0
|4,1
|6
|Вита
|Самара
|2 172
|3,5
|2,9
|3,4
|7
|Фармленд
|Уфа
|1 588
|2,9
|2,7
|2,9
|8
|Аптечная сеть 36,61
|Москва
|1 778
|2,6
|3,5
|2,8
|9
|Здоров.ру
|Москва
|96
|1,5
|1,0
|1,4
|10
|Аптека-Таймер
|Пермь
|844
|1,4
|1,5
|1,4
|Аптечные сети смешанного типа
|1
|Имплозия1
|Самара
|5 440
|5,6
|5,9
|5,6
|2
|ИРИС
|Москва
|3 000
|5,1
|4,2
|4,9
|3
|Идея1
|Москва
|373
|0,7
|1,5
|0,9
|4
|Монастырёв.рф
|Владивосток
|114
|0,6
|0,8
|0,6
|5
|Советская Аптека
|Москва
|365
|0,3
|0,3
|0,3
|Аптечные ассоциации2
|1
|Проаптека
|Москва
|9 098
|11,6
|4,4
|10,0
|2
|АСНА
|Москва
|16 786
|9,6
|11,1
|10,0
|3
|МФО
|Санкт-Петербург
|6 428
|7,7
|6,2
|7,4
|4
|Созвездие
|Москва
|5 007
|5,0
|7,2
|5,5
|5
|Платформа Фармхаб
|Москва
|1 620
|1,8
|1,4
|1,7
|6
|ВЕСНА
|Санкт-Петербург
|1 787
|1,8
|1,9
|1,8
|7
|Надежда-Фарм
|Тамбов
|344
|0,5
|0,3
|0,4
|Сервисы дистанционного заказа
|1
|Apteka.ru
|Новосибирск
|24 088
|4,0
|6,0
|4,5
|2
|СберЕаптека
|Москва
|250
|1,4
|1,8
|1,5
|3
|ЗдравСити
|Москва
|20 235
|0,9
|1,1
|0,9
|1 Экспертная оценка.
2 Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек.
|Источник: RNC Pharma®, Рейтинг российских аптечных сетей
Фото: Ринат Васбеев
Артем Косенок
pharmvestnik