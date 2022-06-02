RNC Pharma опубликовала рейтинг аптечных сетей за первый квартал

Аналитики RNC Pharma опубликовали рейтинг аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке лекарственных препаратов по итогам I квартала 2022 года. В TOP попали «Ригла», «Апрель» и объединенная сеть «Эркафарм» и «Мелодия Здоровья». Отрасль установила абсолютный исторический рекорд по количеству аптечных учреждений.

Аналитики RNC Pharma опубликовали рейтинг аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке лекарственных препаратов по итогам I квартала 2022 года. В лидерах оказались «Ригла», «Апрель», а также объединенная сеть «Эркафарм» и «Мелодия Здоровья». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Аналитики отмечают, что российский фармритейл относительно спокойно пережил ажиотажный спрос. Помимо взрывного роста выручки розница неплохо себя чувствовала и в отношении инфраструктурной составляющей. Так, по состоянию на 1 апреля 2022 года общее количество аптечных учреждений в России достигло 72,2 тыс. точек. Отрасль установила абсолютный исторический рекорд, текущие показатели более чем на 3 тыс. точек выше предыдущих максимумов, отмечают в RNC Pharma.

Фармрынок часто воспринимался внешними наблюдателями как своеобразный «остров стабильности». В текущих обстоятельствах, когда фармотрасли в значительной степени удается оставаться в стороне от санкционных ограничений, растет число желающих развивать аптечное направление. В частности, об этом заявили сети парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» и «Золотое Яблоко».

Между тем ситуация в рознице отнюдь не так проста. Проблема кроется в глобальном пересмотре условий взаимоотношений производителей и дистрибьюторов с розничным звеном. Фармрынок хоть и в меньшей степени, но все равно сталкивается с определенным дефицитом ликвидности, но тут вопрос не в физическом отсутствии товара, добавляют аналитики.

Условия работы поставщиков с партнерами уже начали трансформироваться. Прежде всего, речь идет о сокращении отсрочек платежа, а также о привязке параметров отсрочки к закупочной цене. Конечно, ритейл едва ли придет к тотальной модели работы по предоплате, в текущих условиях это бы означало лавинообразное закрытие аптек, но то, что сейчас формируются условия для довольно жесткой приоритизации в отношениях с партнерами, неоспоримый факт. Розница становится рынком поставщика, а ритейлеры не просто теряют инструменты давления на партнеров, фактически производитель близок к тому, что может «назначать» уровень маржинальности этого сектора рынка.

Ни о каком тотальном заходе на рынок «новичков» в подобных условиях речи быть не может просто технически, подчеркивают в RNC Pharma. Также пока объективно нет оснований предполагать, что розница к осени столкнется с чередой массовых банкротств, но то, что процессы консолидации на рынке получат новые стимулы для развития, никто опровергать не будет. Вопрос только в том, насколько быстрым он будет и как далеко способен зайти, отмечают аналитики.

TOP аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке лекарственных препаратов России по итогам I квартала 2022 года