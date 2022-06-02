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RNC Pharma опубликовала рейтинг аптечных сетей за первый квартал

Аналитики RNC Pharma опубликовали рейтинг аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке лекарственных препаратов по итогам I квартала 2022 года. В TOP попали «Ригла», «Апрель» и объединенная сеть «Эркафарм» и «Мелодия Здоровья». Отрасль установила абсолютный исторический рекорд по количеству аптечных учреждений.

Аналитики RNC Pharma опубликовали рейтинг аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке лекарственных препаратов по итогам I квартала 2022 года. В лидерах оказались «Ригла», «Апрель», а также объединенная сеть «Эркафарм» и «Мелодия Здоровья». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Аналитики отмечают, что российский фармритейл относительно спокойно пережил ажиотажный спрос. Помимо взрывного роста выручки розница неплохо себя чувствовала и в отношении инфраструктурной составляющей. Так, по состоянию на 1 апреля 2022 года общее количество аптечных учреждений в России достигло 72,2 тыс. точек. Отрасль установила абсолютный исторический рекорд, текущие показатели более чем на 3 тыс. точек выше предыдущих максимумов, отмечают в RNC Pharma.

Фармрынок часто воспринимался внешними наблюдателями как своеобразный «остров стабильности». В текущих обстоятельствах, когда фармотрасли в значительной степени удается оставаться в стороне от санкционных ограничений, растет число желающих развивать аптечное направление. В частности, об этом заявили сети парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» и «Золотое Яблоко».

Между тем ситуация в рознице отнюдь не так проста. Проблема кроется в глобальном пересмотре условий взаимоотношений производителей и дистрибьюторов с розничным звеном. Фармрынок хоть и в меньшей степени, но все равно сталкивается с определенным дефицитом ликвидности, но тут вопрос не в физическом отсутствии товара, добавляют аналитики.

Условия работы поставщиков с партнерами уже начали трансформироваться. Прежде всего, речь идет о сокращении отсрочек платежа, а также о привязке параметров отсрочки к закупочной цене. Конечно, ритейл едва ли придет к тотальной модели работы по предоплате, в текущих условиях это бы означало лавинообразное закрытие аптек, но то, что сейчас формируются условия для довольно жесткой приоритизации в отношениях с партнерами, неоспоримый факт. Розница становится рынком поставщика, а ритейлеры не просто теряют инструменты давления на партнеров, фактически производитель близок к тому, что может «назначать» уровень маржинальности этого сектора рынка.

Ни о каком тотальном заходе на рынок «новичков» в подобных условиях речи быть не может просто технически, подчеркивают в RNC Pharma. Также пока объективно нет оснований предполагать, что розница к осени столкнется с чередой массовых банкротств, но то, что процессы консолидации на рынке получат новые стимулы для развития, никто опровергать не будет. Вопрос только в том, насколько быстрым он будет и как далеко способен зайти, отмечают аналитики.

TOP аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке лекарственных препаратов России по итогам I квартала 2022 года

Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.04.2022 Доля на рынке, %, руб.
ЛП не ЛП рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети
1 Ригла Москва 3 468 7,6 7,2 7,5
2 Апрель Краснодар 3 438 5,9 5,6 5,8
3 ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья Москва 1 849 5,4 3,2 4,9
4 Планета Здоровья1 Пермь 2 289 4,9 3,7 4,6
5 Неофарм Москва 1 011 4,4 3,0 4,1
6 Вита Самара 2 172 3,5 2,9 3,4
7 Фармленд Уфа 1 588 2,9 2,7 2,9
8 Аптечная сеть 36,61 Москва 1 778 2,6 3,5 2,8
9 Здоров.ру Москва 96 1,5 1,0 1,4
10 Аптека-Таймер Пермь 844 1,4 1,5 1,4
Аптечные сети смешанного типа
1 Имплозия1 Самара 5 440 5,6 5,9 5,6
2 ИРИС Москва 3 000 5,1 4,2 4,9
3 Идея1 Москва 373 0,7 1,5 0,9
4 Монастырёв.рф Владивосток 114 0,6 0,8 0,6
5 Советская Аптека Москва 365 0,3 0,3 0,3
Аптечные ассоциации2
1 Проаптека Москва 9 098 11,6 4,4 10,0
2 АСНА Москва 16 786 9,6 11,1 10,0
3 МФО Санкт-Петербург 6 428 7,7 6,2 7,4
4 Созвездие Москва 5 007 5,0 7,2 5,5
5 Платформа Фармхаб Москва 1 620 1,8 1,4 1,7
6 ВЕСНА Санкт-Петербург 1 787 1,8 1,9 1,8
7 Надежда-Фарм Тамбов 344 0,5 0,3 0,4
Сервисы дистанционного заказа
1 Apteka.ru Новосибирск 24 088 4,0 6,0 4,5
2 СберЕаптека Москва 250 1,4 1,8 1,5
3 ЗдравСити Москва 20 235 0,9 1,1 0,9
1 Экспертная оценка.
2 Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек.
Источник: RNC Pharma®, Рейтинг российских аптечных сетей

Фото: Ринат Васбеев

Артем Косенок
pharmvestnik

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2 июня, 2022 | Просмотров: 62