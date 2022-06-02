Pfizer выйдет из совместной с GSK компании Haleon

Pfizer откажется от совместной с GSK доли в производящей безрецептурные препараты компании Haleon. Британский производитель намерен выделить Haleon, которая раньше была его подразделением, в отдельную фирму.

Pfizer планирует продать свою долю в компании Haleon, которой она владеет совместно с британским производителем препаратов GSK, сообщает Reuters.

Haleon — новое название для подразделения безрецептурных препаратов GSK, которое она хочет к середине лета выделить в отдельную фирму. Британский производитель заявил, что уже подал заявку в британский регулирующий орган для листинга Haleon на Лондонской фондовой бирже и вскоре подаст заявку на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Pfizer ранее уже сообщала о намерении избавиться от доли в Haleon, которая производит болеутоляющие средства «Вольтарен» и «Панадол», а также мультивитаминный комплекс Centrum. Но в феврале этого года GSK опровергла эти заявления. На этот раз британский производитель подтверждает информацию. GSK заявила, что Pfizer выйдет из доли «дисциплинированно». GlaxoSmithKline и Pfizer объединили свои безрецептурные подразделения в 2019 году.

Перед выделением Haleon в отдельную фирму компания выплатит дивиденды GSK и Pfizer. Это означает, что при разделении GSK получит более 8,8 млрд долл. GSK будет владеть контрольным (68%) пакетом акций Haleon.

Николай Соколов

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