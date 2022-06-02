Бориса Шпигеля вновь поместили в реанимацию тюремной больницы

Основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля вновь поместили в реанимацию следственного изолятора. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Основатель компании «Биотэк» Борис Шпигель вновь помещен в реанимацию больницы в СИЗО «Матросская Тишина». Об этом RT рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи, посетивший 31 мая учреждение.

«На момент посещения больницы членами комиссии состояние Шпигеля медики оценивали как средней тяжести», — сообщил он.

Хуруджи также сообщил, что в изоляторе на двух этажах повышенная влажность, неприятный запах и не работает вентиляция. По словам правозащитника, заключенные жаловались на несвоевременное оказание медицинской помощи и ее низкое качество.

В начале апреля Шпигель был госпитализирован из больницы следственного изолятора в гражданскую с подозрением на четвертый инфаркт. ОНК попросила прокурора Москвы проверить информацию о том, что ему не оказывают необходимую медицинскую помощь. По словам члена комиссии Ольги Дружининой, Шпигелю не оказывают медпомощь, при этом ни родственники, ни адвокаты, ни общественники не могут получить актуальную информацию о его состоянии.

Борис Шпигель был задержан в марте прошлого года. Следствие обвиняет бизнесмена, его жену и директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. 5 апреля СМИ сообщили о завершении расследования дела Шпигеля.

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Артем Косенок

pharmvestnik