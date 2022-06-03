Путин поддержал идею обеспечения лекарствами тяжелобольных детей после достижения ими 18 лет

Президент России Владимир Путин одобрил идею фонда «Круг добра», созданного для поддержки несовершеннолетних с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, об обеспечении лекарственными препаратами детей, которым исполнилось 18 лет.

«В отношении развития фонда вы давали поручение проработать возможность обеспечения лекарственными препаратами детей и после достижениями ими 18 лет. Средства фонда позволяют расширить возрастные рамки, и, если вы нас поддержите, фонд подготовит изменения в нормативно-правовые акты, и мы сможем продолжать обеспечивать детей лекарствами до конца календарного года или на больший период. Это позволит субъектам внести изменения в свои бюджеты и обеспечить преемственность. Этого решения сейчас ждут очень многие», – сказал на встрече с Путиным, которая прошла в режиме видеоконференции, председатель правления фонда Александр Ткаченко.

«Давайте так и сделаем. Сколько у вас было запланировано, 60 млрд рублей? А реально получилось 80, да?» – ответил Владимир Путин.

«80. С учетом средств, сохраненных с прошлого года, на данный момент бюджет составляет 122 млрд. Таких детей будет всего 70-100 человек в год. И это очень важно, для того чтобы лечение не прекратилось, иначе весь результат будет потерян», – резюмировал Ткаченко.

Как стало известно ранее, число подопечных фонда «Круг добра» увеличится до 4000.

gxpnews