В Подмосковье на заводе «Алиум» начали выпускать «Молнупиравир»

На рынок поступили первые партии препарата для лечения коронавирусной инфекции, которые были произведены в Подмосковье. Завод «Алиум» фармкомпании «Биннофарм Групп» (входит в группу АФК «Система») произвел и выпустил первые партии «Молнупиравира». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Подмосковный завод компании „Биннофарм Групп” – одно из самых современных фармацевтических производств в России. На предприятии выпускают широкий спектр лекарственных препаратов и расширяют продуктовую линейку. Недавно компания запустила производство препарата для лечения коронавируса и уже выпустила на рынок несколько первых партий. В целом мощности завода позволяют выпускать до 15 млн упаковок антиковидного препарата», – отметила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Молнупиравир» входит в 15-ю версию Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве этиотропного лечения коронавируса.

Препарат на подмосковном заводе производят по полному циклу. Технологию производства разработали специалисты подразделения научно-исследовательских разработок Обнинской химико-фармацевтической компании.

Минздрав РФ включил «Молнупиравир» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Как стало известно ранее, на заводе «Алиум» модернизировали участок упаковки таблеток и капсул.

Компания ТСТ «Транссервис» начала строить фармсклад в подмосковном Пушкино.

gxpnews