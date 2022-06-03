Regeneron выкупит у Sanofi глобальные права на лекарство от рака Libtayo

Regeneron Pharmaceuticals намерена приобрести глобальные права на лекарство от рака Libtayo у французского производителя Sanofi в рамках сделки, которая подразумевает авансовый платеж в размере 900 млн, сообщает фармкомпания.

В 2015 году производители подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому они совместно продавали препарат в США, а Sanofi отвечала за его реализацию за пределами страны. Прибыль от Libtayo компании разделили поровну.

«Это стратегическое приобретение является важным шагом на пути к цели Regeneron стать мировым лидером в области лечения онкологии», – сказал Леонард Шлейфер, исполнительный директор компании. Согласно новым условиям, Regeneron будет иметь исключительные права на разработку и продажу Libtayo, который одобрен в США и некоторых других странах для лечения многих видов рака.

Препарат также находится на рассмотрении регуляторов Соединенных Штатов и ЕС для лечения распространенного немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) в сочетании с химиотерапией.

Согласно условиям сделки, Sanofi получит роялти в размере 11% от чистых продаж Libtayo по всему миру, а также право на промежуточный платеж в размере $100 млн после одобрения Libtayo либо FDA, либо европейским регулятором лекарств для терапии НМРЛ.

Сделка последовала за обратным выкупом Regeneron своих акций на сумму около $5 млрд непосредственно у Sanofi в 2020 году.

gxpnews