Препарат Sage и Biogen в ходе испытаний уменьшил симптомы послеродовой депрессии

Экспериментальный препарат Zuranolone компаний Sage Therapeutics и Biogen в ходе испытаний уменьшил симптомы послеродовой депрессии после 15 дней приема средства, сообщает Reuters.

Zuranolone также уменьшил тяжесть заболевания уже на третий день лечения по сравнению с плацебо в исследовании, в котором приняли участие 200 женщин. Это передовой препарат Sage, который разрабатывался для терапии большого депрессивного расстройства.

Аналитики заявили, что долговечность эффекта перорального препарата будет важна для его более коммерческого успеха. Хотя данные испытаний показывают хорошие перспективы для Zuranolone, послеродовая депрессия менее выгодная рыночная цель, чем большое депрессивное расстройство, заявил аналитик Truist Securities Робин Карнаускас.

Послеродовая депрессия возникает у женщин после рождения ребенка, признаками состояния являются чрезмерное беспокойство, слезливость, тревожность, гневливость. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), примерно одна из восьми рожавших женщин испытывала симптомы послеродовой депрессии. По данным компании, предыдущее исследование на поздней стадии, в котором проверялась меньшая доза Zuranolone для того же показания, также достигло основной цели.

В 2020 году Sage подписала с Biogen соглашение на сумму до $1,5 млрд о разработке Zuranolone вместе с другим экспериментальным препаратом.

gxpnews