Аптекари выберут лучшие медицинские изделия

9 июня 2022 года в Москве состоится вручение ежегодной фармацевтической премии Smartpharma® Awards 2022. В выборе победителей примут участие только сотрудники аптек. Голосование проводится среди верифицированной аудитории – фармацевтов, первостольников, провизоров и менеджмента аптек.

Организатор премии – компания «Доктор на работе», создатель профессионального сообщества для работников аптек «Смартфарма». «Смартфарма» – это более 28 000 русскоязычных специалистов из России и других стран мира.

Номинантами премии ежегодно становятся лекарственные препараты, БАД и другие аптечные товары. Также фармацевты России выбирают лидеров в номинациях: «Компания года», «Лучшие онлайн-коммуникации», «Аптека года». В 2022 году была учреждена специальная номинация – «Информационно-просветительский проект для работников аптек». Экспертный совет конкурса считает, что в современных реалиях роль программ обучения фармацевтов трудно переоценить и необходимо поощрять и поддерживать. На номинацию подавали заявки фармкомпании, реализовавшие образовательные проекты в 2020–2022 годах.

Тема премии 2022 года «Спроси у фармацевта». Для организаторов важно подчеркнуть, что покупатель в аптеке всегда может обратиться за советом, а первостольник должен делиться своим опытом и помогать пациентам.

Вручать премии на награждении будут работники аптек — непосредственные участники отбора победителей, а также руководители аптечных сетей и другие представители отраслевого сообщества.

По вопросам участия и для получения дополнительной информации обращайтесь к организаторам: awards@doktornarabote.ru.