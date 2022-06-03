Аптекари выберут лучшие медицинские изделия

Организатор премии – компания «Доктор на работе», создатель профессионального сообщества для работников аптек «Смартфарма». «Смартфарма» – это более 28 000 русскоязычных специалистов из России и других стран мира.
Номинантами премии ежегодно становятся лекарственные препараты, БАД и другие аптечные товары. Также фармацевты России выбирают лидеров в номинациях: «Компания года», «Лучшие онлайн-коммуникации», «Аптека года». В 2022 году была учреждена специальная номинация – «Информационно-просветительский проект для работников аптек». Экспертный совет конкурса считает, что в современных реалиях роль программ обучения фармацевтов трудно переоценить и необходимо поощрять и поддерживать. На номинацию подавали заявки фармкомпании, реализовавшие образовательные проекты в 2020–2022 годах.
Тема премии 2022 года «Спроси у фармацевта». Для организаторов важно подчеркнуть, что покупатель в аптеке всегда может обратиться за советом, а первостольник должен делиться своим опытом и помогать пациентам.
Вручать премии на награждении будут работники аптек — непосредственные участники отбора победителей, а также руководители аптечных сетей и другие представители отраслевого сообщества.
По вопросам участия и для получения дополнительной информации обращайтесь к организаторам: awards@doktornarabote.ru.
Фото: «Доктор на работе»