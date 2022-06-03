В ОАЭ вакцинировали от коронавируса 100% населения

В ОАЭ вакцинировали от коронавируса 100% населения и добились иммунизации целевых групп в стране. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вакцинировали от коронавируса 100% населения и достигли цели кампании по иммунизации. Об этом сообщило агентство новостей WAM со ссылкой на Минздрав страны. Всего было поставлено свыше 24,9 млн доз прививок.

«ОАЭ достигли желаемой цели национальной кампании по вакцинации от COVID-19, объявляется о завершении вакцинации 100% населения и иммунизации целевых групп в стране», — говорится в сообщении.

Такой показатель был достигнут за счет предоставления вакцины во всех медицинских центрах для всех членов общества, в дополнение к бустерным дозам и различным одобренным типам вакцин, доказавших свою эффективность в борьбе с вирусом, добавили в ведомстве.

В ОАЭ одобрены и используются вакцины производства Sinopharm, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Центра им. Гамалеи.

В России полностью вакцинированы 87,4 млн человек. При этом, по состоянию на 27 мая, уровень коллективного иммунитета составляет 34,4%.

Фото: mohap.gov.ae

Артем Косенок

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