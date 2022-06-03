Создателей вакцин от коронавируса выбрали академиками РАН

Академиками РАН стали гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов и зам. директора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов. Всего в выборах приняли участие свыше 1 тыс. академиков и членов-корреспондентов.

На общем собрании Российской академии наук были подведены итоги выборов.

Академиками Российской академии наук (РАН) в отделение медицинских наук выбраны гендиректор Центра им. Чумакова (создал вакцину «КовиВак») Айдар Ишмухаметов и зам. директора по научной работе Центра им. Гамалеи (разработал вакцину «Спутник») Денис Логунов. Об этом сообщает сайт «Научная Россия».

Также академиками избраны директор Научного центра генетики и наук о жизни, руководитель направления «Генетика» Университета «Сириус» Евгений Рогаев, заведующий отделом биофизики и системной биологии НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Фазоил Атауллаханов, ведущий радиохимик страны, декан химического факультета МГУ Степан Калмыков, директор автономной научной некоммерческой организации высшего образования Научно-исследовательского центра «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии» Владимир Хавинсон.

Членами-корреспондентами РАН стали:

генеральный директор АО «Генериум» Дмитрий Кудлай ;

; заместитель директора по научной работе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Наталья Пятигорская ;

; зав. кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Костинов ;

; заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии им. Д.И. Ивановского Центра им. Гамалеи Сергей Альховский.

Всего на этих выборах в РАН выбирали 96 академиков и 218 членов-корреспондентов. Участие приняли 492 академика и 572 члена-корреспондента.

Фото: ras.ru

Артем Косенок

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