В Минпромторге объяснили необходимость МВД и Минспорту сведений о маркировке лекарств

Минпромторг объяснил, зачем МВД и Минспорту нужен доступ к сведениям о маркировке лекарств. В министерстве считают, что эти данные помогут контролировать оборот наркотических средств и бороться с допингом. ЦРПТ ранее предложил расширить доступные фармбизнесу объемы данных из СМДЛП и обеспечить доступ непрофильных министерств к данным системы маркировки.

Предоставление МВД России и Минспорту доступа к информации из системы мониторинга движения лекарственных препаратов поможет контролировать оборот наркотических средств и предотвращать использование допинга в спорте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

Ранее ЦРПТ, выступающий оператором Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», обратился в Минздрав и Минпромторг с предложением предоставить МВД России и Минспорту доступ к информации СМДЛП. Кроме того, оператор предложил предоставить производителям и импортерам лекарств доступ к аналитике о состоянии их товаров на рынке, в том числе об адресах точек продаж и средних ценах на медикаменты, выпущенные этим производителем.

В Минпромторге отметили, что поддерживают предложения ЦРПТ. Это поможет оптимизировать бизнес-процессы и облегчит осуществление хозяйственной деятельности компаний. При этом данные инициативы необходимо проработать совместно с заинтересованными ведомствами, подчеркнули в Минпромторге.

О том, что производителям лекарств нужно дать возможность через систему маркировки отслеживать путь препаратов по торговой цепочке, в декабре 2021 года заявили в Союзе профессиональных фармацевтических организаций (СПФО). По словам его директора Лилии Титовой, это позволило бы им формировать производственные планы, иметь возможность перераспределить товар и предупреждать дефицит.

Фото: Васбеев Ринат

Ринат Васбеев

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