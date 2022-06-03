Росстат сообщил о росте производства лекарств с начала года

Росстат сообщил о росте производства лекарств с начала года на 28%. Всего изготовлено продукции на 229 млрд руб. С января по апрель фармсубстанций произведено на 36% больше, чем за тот же период прошлого года.

Выпуск лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, в апреле этого года вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 31,9%. Однако по сравнению с мартом 2022 года он сократился на 10,4%. В целом за первые четыре месяца их производство увеличилось на 28,2%. Такую статистику приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в апреле изготовлено на 58,1 млрд руб. Это на 35,9% больше, чем в апреле 2021 года, но на 9,4% меньше, чем в марте 2022 года. С начала года рост производства лекарственных препаратов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 28,7%, изготовлено продукции на 229 млрд руб.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,3 млрд доз, что меньше показателей апреля прошлого года и марта нынешнего года (на 1,1% и на 30,5% соответственно). Выпуск в ампулах составил 576 тыс. штук, что в 2,2 раза больше, чем в апреле 2021 года, и на 19,8% больше, чем в марте 2022 года. За первые четыре месяца производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а выпуск в ампулах сократился на 11,4%.

Производство фармацевтических субстанций в апреле увеличилось на 31% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а по сравнению с мартом 2022 года снизилось на 19,9%. За первые четыре месяца 2022 года фармсубстанций произведено на 36,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 46,6 тонн. Это на 29,2% меньше, чем в апреле прошлого года, и на 3,8% меньше, чем в марте нынешнего года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с апрелем 2021 года на 44,3%, но снизился по сравнению с мартом 2022 года на 8,2%, составив 84,7 тонн.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 30 млн упаковок: на 3,9% больше, чем в апреле прошлого года, но на 1,6% меньше, чем в марте 2022 года. За январь — апрель 2022 года их произведено 109 млн упаковок, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Клейких перевязочных материалов произведено 41 млн упаковок, что больше показателей апреля 2021 года и марта 2022 года (на 76,1% и в 2,3 раза соответственно).

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в апреле выпущено на 2,7 млрд руб., что превышает показатели апреля 2021 года на 9,7%, но ниже показателей марта 2022 года на 11%. В целом за первые четыре месяца 2022 года производство медицинской аппаратуры этого типа выросло на 49,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 10 млрд руб.

Ранее Росстат сообщил о незначительном снижении цен на лекарства в апреле. Стоимость препаратов уменьшилась на 1,3%, из Перечня ЖНВЛП — на 0,3%.

Артем Косенок

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