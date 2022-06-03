АО «Катрен» расширяет присутствие сети «Мелодия здоровья» в регионах

Генеральный директор НПК «Катрен» Леонид Конобеев, гендиректор АО «Катрен» Владимир Спиридонов и АО «Мелодия здоровья» 31 мая зарегистрировали юрлицо «Мелздрав 1» в Тюмени, следует из базы СПАРК-Интерфакс. Компания будет осуществлять розничную торговлю лекарствами в аптеках. Генеральный директор НПК «Катрен» Леонид Конобеев, гендиректор АО «Катрен» Владимир Спиридонов и АО «Мелодия здоровья» 31 мая зарегистрировали юрлицо «Мелздрав 1» в Тюмени, следует из базы СПАРК-Интерфакс. Компания будет осуществлять розничную торговлю лекарствами в аптеках.

«Мелздрав 1» на 49,35% принадлежит Конобееву, на 25,65% – Спиридонову, оставшиеся 25% – у АО «Мелодии здоровья», представляющего с 2020 года наряду с сервисом интернет-заказов Apteka.ru розничный бизнес «Катрена». С октября 2021 года названные совладельцы также регистрировали компании с одинаковыми названиями в нескольких городах: «Мелздрав» (в Красноярске, Ставрополе, Волгограде, Москве), «Мелздрав 1» (в Санкт-Петербурге, Иркутске и Барнауле), «Мелздрав 2» (в Санкт-Петербурге и Барнауле) и «Мелздрав 3» (в Санкт-Петербурге).

«Катрен» в июне 2021 года приобрел 24,01% «Эркафарма», что стало первым этапом на пути к покупке аптечного ритейлера. В начале августа 2021 года Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Катрена» о приобретении пакета акций (50,01%) АО «Управляющая компания «Эркафарм». Одновременно ведомство предписало до совершения сделки сократить совокупное число аптек «Катрена» и «Эркафарма» в Орловской области, а также запретило открывать новые аптечные пункты в Санкт-Петербурге в течение трех лет. Кроме того, ФАС обязала «Катрен» обеспечить недискриминационные условия работы с контрагентами, не относящимися к группе «Эркафарм».

В середине августа 2021 года АО «Катрен» стало владельцем 50,01% акций в АО «УК «Эркафарм», управляющем одноименной аптечной сетью (бренды «Озерки», «Доктор Столетов», «Самсон-Фарма»). О сделке между «Катрен» и «Эркафарм» Vademecum знал с мая 2021 года.

В настоящее время «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» объединены в одну сеть «Эркафарм&Мелодия здоровья». Ее выручка в 2021 году составила 88,9 млрд рублей. В рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2021 года сеть заняла второе место, по выручке ее опередила «Ригла», заработавшая 105,74 млрд рублей.

Фото: nahjob.top

vademec