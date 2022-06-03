RNC Pharma сообщила о росте отгрузок безрецептурных лекарств с начала года

RNC Pharma сообщила о росте отгрузок безрецептурных лекарств с начала года на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время в категории Rx зафиксирован спад в 5%.

С января по апрель 2022 года отгрузки безрецептурных препаратов в упаковках выросли на 11,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в категории Rx, наоборот, зафиксирован спад (-5%). Однако если проводить расчеты в минимальных единицах, ситуация обратная: -2% по безрецептурным препаратам и +4,3% в группе Rx. Об этом сообщили аналитики RNC Pharma.

Среди TOP20 производителей безрецептурных препаратов по объемам отгрузок с начала года абсолютный рекорд по динамике установил «Усолье-Сибирский химфармзавод». За год выпуск продукции вырос в 23,2 раза. Основной вклад в динамику обеспечили торговые марки: Корвалол, Салициловая мазь и Линимент бальзамический (по Вишневскому). Второй результат в топе показал «Вифитех» (в 6,6 раза) с препаратом Мукалтин. На него приходилось порядка 38% от общего объема выпущенной производителем продукции за период. Замыкает тройку лидеров «Уралбиофарм» (рост в 2,9 раза): динамику определяли отгрузки препаратов Цитрамон и Ацетилсалициловая кислота.

В топе крупнейших производителей Rx-ассортимента лидерами с точки зрения динамики отгрузок стали компании: «Производство медикаментов» (рост на 64%), «Фармстандарт» (33%) и «Северная звезда» (32%). В первом случае динамику обеспечил практически исключительно Омепразол: отгрузки препарата за год выросли в два раза. Натуральный объем выпуска «Фармстандарта» определяли прежде всего торговые марки Тауфон (рост в 2,9 раза) и Комбилипен (в 2,5 раза). Что касается «Северной звезды», то здесь препараты следующие: Моксонидин, Торасемид и Силденафил.

Также аналитики RNC Pharma сообщили, что общий объем производства лекарств в России с начала года составил 258,8 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Показатель динамики относительно аналогичного периода прошлого года достиг 29,3% (в рублях). Выпуск препаратов на мощностях российских фармпроизводителей составил 1,47 млрд упаковок — это на 3,5% больше, чем годом ранее. Правда, динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) за период заметно ниже: относительно начала прошлого года зафиксирован прирост на уровне 1,3%, всего с начала 2022 года было отгружено почти 26,9 млрд МЕД.

После ажиотажа и резкого наращивания объемов производства по итогам марта в апреле закономерно наступил спад, краткосрочная динамика (к марту 2022 года) при проведении расчетов в рублях составила -4,5%. В упаковках спад был еще более выраженным, на уровне -14,7%. Аналитики отмечают, что это в целом нормальная тенденция: в рамках весеннего сезона активность производителей как правило сокращается. При этом относительно показателей апреля 2021 года фиксируется заметный прирост как в денежном выражении (35,9%), так и в упаковках (9,5%). Отгрузки в МЕД, правда, ушли в минус — спад на 1,8%, но это вполне «рабочая» величина, отмечают в RNC Pharma.

Несмотря на наблюдающиеся сложности в отношении поставок сырья и комплектующих, российский фармпром сравнительно безболезненно проходит первые месяцы с момента начала кризиса. Не наблюдается пока и явных антикризисных стратегий в виде перехода на производство упаковок с большим количеством разовых доз для экономии материалов. Более того, относительно показателей 2021 года ситуация даже, скорее, обратная: дробность упаковок увеличивается, особенно это характерно для ОТС-категории. Изменение формата упаковок и привело к заметным различиям в динамике производства по ключевым товарным группам, подчеркивают аналитики.

Артем Косенок

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