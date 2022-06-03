Росздравнадзор зарегистрировал в упрощенном порядке более 3000 наименований медизделий

Более 3000 наименований медицинских изделий зарегистрировал Росздравнадзор в упрощенном порядке. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В период с 18 марта 2020 года (с момента вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации № 299 „О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий”) по сегодняшний день Росздравнадзором по процедуре особого порядка государственной регистрации медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения, включенных в перечень, который заключается в предоставлении упрощенного пакета документов, а также в ускоренном режиме, было зарегистрировано 2392 наименования медизделий. В основном это маски защитные, перчатки, халаты и костюмы для медицинского персонала», – говорится в сообщении.

Кроме того, за это время было зарегистрировано 717 серий (партий) медизделий, предназначенных для применения в чрезвычайных ситуациях; предупреждения чрезвычайных ситуаций; профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов. Это преимущественно наборы реагентов для качественного и количественного выявления коронавирусной инфекции у пациентов.

«Оперативность регистрации медицинских изделий позволила своевременно и в полном объеме обеспечить население нашей страны необходимой продукцией», – подчеркнули в Росздравнадзоре.

В России срок регистрации медизделий сократили до 5-22 рабочих дней.

gxpnews