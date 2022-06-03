Суммарная доля онлайн-продаж в фармрознице достигла исторического рекорда

Аналитики RNC Pharma сообщили, что суммарная доля e-com в российской фармрознице по итогам I квартала 2022 года достигла абсолютного исторического рекорда 16,2%. Общий объем онлайн-продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента составил 78,4 млрд руб.
Общий объем онлайн-продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента (лекарственные препараты и парафармацевтика) в России по итогам I квартала 2022 года составил 78,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублевая динамика продаж относительно аналогичного периода прошлого года была зафиксирована на уровне 69,6%. По итогам 2021 года прирост достигал величины 52,7%. С одной стороны, темпы развития e-com-сегмента растут. Однако если в прошлом году динамика онлайн-канала почти на порядок опережала соответствующие показатели в офлайне, то сейчас речь идет только о двукратном опережении. Традиционный канал фармрозницы по итогам анализируемого периода показал прирост на уровне 32,4%, сообщили аналитики RNC Pharma.
В марте розница столкнулась с ажиотажным спросом и тотальным дефицитом ликвидности на рынке. Как отмечают аналитики, это не могло не отразиться на деятельности e-com-сегмента. Однако при этом добавляют, что онлайн технически уже близок к потолку своего развития в рамках существующих ограничений на продажу рецептурного ассортимента. Причем вопрос не только в прямом выпадении значительной части выручки, но и в невозможности полноценного запуска системы доставки, поскольку экономика процесса оправдана только от определенной суммы заказа, а в условиях искусственного ограничения ассортимента в онлайн рост среднего чека естественно ограничен.
Тем не менее, в I квартале 2022 года доля e-com-канала в общем объеме розницы, включая продажи парафармацевтики, продолжила расти и достигла 16,2%. Суммарная выручка организаций, вошедших в ТОР20, за период достигла 67,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Сейчас крупнейшие компании объединяют 86% от общего объема операций сегмента электронной торговли. При этом относительно результатов прошлого года отмечаются некоторые тенденции концентрации, доля топовых компаний выросла на 0,5%. Масштаб бизнеса важен для возможностей развития, особенно в ситуации дефицита ликвидности на рынке. Аналитики с большой долей уверенности заявляют, что до конца текущего года данная ситуация будет только усугубляться.
Позиции участников рейтинга в рамках первой тройки не изменились. По-прежнему абсолютным лидером выступает «Аптека.ру»: по состоянию на 1 апреля организация объединяла порядка 24,1 тыс. аптечных учреждений и с точки зрения рыночной доли более чем в три раза опережает ближайших преследователей сегмента e-com. Правда, с точки зрения динамики продаж лидер растет заметно медленнее средних отраслевых показателей, а также кратно отстает от конкурентов. Однако позиции компании в топе в ближайшие несколько лет едва ли что-то угрожает.
«ЗдравСити» как наиболее близкий с точки зрения бизнес-модели конкурент по итогам анализируемого периода расположился на четвертом месте. С точки зрения количественного состава организация несколько отстает от лидера — компания объединяет 20,2 тыс. точек. При этом игрок — один из лидеров за период с точки зрения динамики: относительно I квартала 2021 года выручка выросла в 2,6 раза. Абсолютным лидером по показателю прироста продаж стала «Ригла», за год компания увеличила объем операций в e-com в 2,7 раза. Сопоставимыми темпами наращивают оборот самарская «Вита» (рост в 2,6 раза) и «Еаптека» (в 2,3 раза).
Пример отрицательной динамики среди топовых компаний был только один — на 6% сократился объем операций «Имплозии». Не очень хорошо чувствовал себя также онлайн-проект «АСНА». Здесь динамика зафиксирована на уровне 5%, но учитывая, что это почти в 14 раз ниже среднеотраслевой динамики, записывать этот период себе в актив сложно, отмечают аналитики.
ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I квартала 2022 года**
|№
|Компания*
|Центральный офис
|Объем валовых e-com-продаж в I кв. 2022, млрд руб.
|Прирост продаж относительно I кв. 2021, %, руб.
|Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I кв. 2022, %, руб.
|1
|Аптека.Ру
|Новосибирск
|21,7
|53
|4,5
|2
|Ригла
|Москва
|6,9
|173
|1,4
|3
|Еаптека
|Москва
|6,5
|133
|1,3
|4
|ЗдравСити
|Москва
|4,6
|164
|0,9
|5
|Неофарм
|Москва
|4,2
|97
|0,9
|6
|ИРИС
|Москва
|3,5
|52
|0,7
|7
|АСНА2
|Москва
|2,9
|5
|0,6
|8
|Апрель
|Краснодар
|2,7
|113
|0,6
|9
|Здоров.ру
|Москва
|2,1
|99
|0,4
|10
|Аптечная сеть 36,62
|Москва
|1,9
|70
|0,4
|11
|ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья
|Новосибирск
|1,8
|19
|0,4
|12
|Фармленд
|Уфа
|1,8
|57
|0,4
|13
|Вита
|Самара
|1,7
|159
|0,4
|14
|Монастырёв.рф
|Владивосток
|1,6
|59
|0,3
|15
|Планета Здоровья2
|Пермь
|1,5
|34
|0,3
|16
|Имплозия2
|Самара
|0,9
|-6
|0,2
|17
|Аптека25.рф
|Владивосток
|0,5
|27
|0,1
|18
|Ваша № 1
|Москва
|0,4
|65
|0,1
|19
|Алоэ (ранее Эдифарм)
|Санкт-Петербург
|0,2
|44
|0,03
|20
|Социальная Аптека
|Ростов-на-Дону
|0,1
|98
|0,02
|1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ.
|2 Экспертная оценка.
|Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей
* В числе представителей e-com-сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, также в данных объемах не включена выручка представителей «серого» онлайн-бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.
** В рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных.
Артем Косенок
pharmvestnik