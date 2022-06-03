Суммарная доля онлайн-продаж в фармрознице достигла исторического рекорда

Общий объем онлайн-продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента (лекарственные препараты и парафармацевтика) в России по итогам I квартала 2022 года составил 78,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублевая динамика продаж относительно аналогичного периода прошлого года была зафиксирована на уровне 69,6%. По итогам 2021 года прирост достигал величины 52,7%. С одной стороны, темпы развития e-com-сегмента растут. Однако если в прошлом году динамика онлайн-канала почти на порядок опережала соответствующие показатели в офлайне, то сейчас речь идет только о двукратном опережении. Традиционный канал фармрозницы по итогам анализируемого периода показал прирост на уровне 32,4%, сообщили аналитики RNC Pharma.

В марте розница столкнулась с ажиотажным спросом и тотальным дефицитом ликвидности на рынке. Как отмечают аналитики, это не могло не отразиться на деятельности e-com-сегмента. Однако при этом добавляют, что онлайн технически уже близок к потолку своего развития в рамках существующих ограничений на продажу рецептурного ассортимента. Причем вопрос не только в прямом выпадении значительной части выручки, но и в невозможности полноценного запуска системы доставки, поскольку экономика процесса оправдана только от определенной суммы заказа, а в условиях искусственного ограничения ассортимента в онлайн рост среднего чека естественно ограничен.

Тем не менее, в I квартале 2022 года доля e-com-канала в общем объеме розницы, включая продажи парафармацевтики, продолжила расти и достигла 16,2%. Суммарная выручка организаций, вошедших в ТОР20, за период достигла 67,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Сейчас крупнейшие компании объединяют 86% от общего объема операций сегмента электронной торговли. При этом относительно результатов прошлого года отмечаются некоторые тенденции концентрации, доля топовых компаний выросла на 0,5%. Масштаб бизнеса важен для возможностей развития, особенно в ситуации дефицита ликвидности на рынке. Аналитики с большой долей уверенности заявляют, что до конца текущего года данная ситуация будет только усугубляться.

Позиции участников рейтинга в рамках первой тройки не изменились. По-прежнему абсолютным лидером выступает «Аптека.ру»: по состоянию на 1 апреля организация объединяла порядка 24,1 тыс. аптечных учреждений и с точки зрения рыночной доли более чем в три раза опережает ближайших преследователей сегмента e-com. Правда, с точки зрения динамики продаж лидер растет заметно медленнее средних отраслевых показателей, а также кратно отстает от конкурентов. Однако позиции компании в топе в ближайшие несколько лет едва ли что-то угрожает.

«ЗдравСити» как наиболее близкий с точки зрения бизнес-модели конкурент по итогам анализируемого периода расположился на четвертом месте. С точки зрения количественного состава организация несколько отстает от лидера — компания объединяет 20,2 тыс. точек. При этом игрок — один из лидеров за период с точки зрения динамики: относительно I квартала 2021 года выручка выросла в 2,6 раза. Абсолютным лидером по показателю прироста продаж стала «Ригла», за год компания увеличила объем операций в e-com в 2,7 раза. Сопоставимыми темпами наращивают оборот самарская «Вита» (рост в 2,6 раза) и «Еаптека» (в 2,3 раза).

Пример отрицательной динамики среди топовых компаний был только один — на 6% сократился объем операций «Имплозии». Не очень хорошо чувствовал себя также онлайн-проект «АСНА». Здесь динамика зафиксирована на уровне 5%, но учитывая, что это почти в 14 раз ниже среднеотраслевой динамики, записывать этот период себе в актив сложно, отмечают аналитики.

ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I квартала 2022 года**

№ Компания* Центральный офис Объем валовых e-com-продаж в I кв. 2022, млрд руб. Прирост продаж относительно I кв. 2021, %, руб. Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I кв. 2022, %, руб. 1 Аптека.Ру Новосибирск 21,7 53 4,5 2 Ригла Москва 6,9 173 1,4 3 Еаптека Москва 6,5 133 1,3 4 ЗдравСити Москва 4,6 164 0,9 5 Неофарм Москва 4,2 97 0,9 6 ИРИС Москва 3,5 52 0,7 7 АСНА2 Москва 2,9 5 0,6 8 Апрель Краснодар 2,7 113 0,6 9 Здоров.ру Москва 2,1 99 0,4 10 Аптечная сеть 36,62 Москва 1,9 70 0,4 11 ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья Новосибирск 1,8 19 0,4 12 Фармленд Уфа 1,8 57 0,4 13 Вита Самара 1,7 159 0,4 14 Монастырёв.рф Владивосток 1,6 59 0,3 15 Планета Здоровья2 Пермь 1,5 34 0,3 16 Имплозия2 Самара 0,9 -6 0,2 17 Аптека25.рф Владивосток 0,5 27 0,1 18 Ваша № 1 Москва 0,4 65 0,1 19 Алоэ (ранее Эдифарм) Санкт-Петербург 0,2 44 0,03 20 Социальная Аптека Ростов-на-Дону 0,1 98 0,02 1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ. 2 Экспертная оценка. Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

* В числе представителей e-com-сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, также в данных объемах не включена выручка представителей «серого» онлайн-бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.

** В рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных.

Артем Косенок

pharmvestnik