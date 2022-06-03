Заместителем исполнительного директора «АПФ» стал Иван Березкин

В «АПФ» ввели новую должность — заместитель исполнительного директора ассоциации. На нее назначен Иван Березкин.

На должность заместителя исполнительного директора Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» назначен Иван Березкин. Об этом «ФВ» сообщили в ассоциации.

Березкин приступил к работе с 1 июня. Как уточнили в ассоциации, заместитель исполнительного директора — недавно введенная в штатное расписание должность.

Березкин — кандидат медицинских наук, государственный советник третьего класса. Он работал на различных должностях в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной службе по тарифам, а также Министерстве здравоохранения. В «АПФ» Березкин перешел из ГК «Ростех», уточнили в ассоциации.

Последние кадровые перестановки в ассоциации произошли в марте 2021 года, когда ее исполнительным директором стала Надежда Дараган, ранее занимавшая должность председателя координационного совета «АПФ».

Фото: «АПФ»

Маргарита Грошева

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