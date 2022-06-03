«Ростех» централизует проект по дистанционному мониторингу пациентов с хроническими заболеваниям

АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК, входит в ГК «Ростех») займется созданием единой централизованной платформы диагностических сервисов на базе ЕГИСЗ для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Соглашение заключено между ГК «Ростех» и Минздравом РФ. Пилотный проект стартует во второй половине 2022 года в шести регионах России, оплата модели планируется в формате ГЧП. Предполагается, что к 2030 году к платформе должны будут подключиться все клиники – государственные и частные, а также 50% пациентов, страдающих сахарным диабетом, артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью. Объем инвестиций в проект ранее оценивался в 10 млрд рублей. АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК, входит в ГК «Ростех») займется созданием единой централизованной платформы диагностических сервисов на базе ЕГИСЗ для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Соглашение заключено между ГК «Ростех» и Минздравом РФ. Пилотный проект стартует во второй половине 2022 года в шести регионах России, оплата модели планируется в формате ГЧП. Предполагается, что к 2030 году к платформе должны будут подключиться все клиники – государственные и частные, а также 50% пациентов, страдающих сахарным диабетом, артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью. Объем инвестиций в проект ранее оценивался в 10 млрд рублей.

Планируется, что ОПК к июлю 2022 года разработает единую централизованную платформу, которая будет связывать персональных медицинских помощников с лечащим врачом в медорганизации. Авторизация будет происходить через единый портал государственный услуг, далее данные будут передаваться в ЕГИСЗ, а оттуда – в ГИС региона и медицинскую информационную систему клиники к лечащему врачу пациента. Модуль «Ростеха» будет включать в себя системы обработки и систематизации данных, входные протоколы производителей носимых устройств, а также модули систем поддержки принятия врачебных решений (СППВР).

Реализация пилотного проекта начнется во второй половине 2022 года в Самарской, Новосибирской, Рязанской, Тюменской, Магаданской областях и Республике Татарстан. Методологическими кураторами программы выступят НМИЦ терапии и профилактической медицины, НМИЦ им. В.А. Алмазова и НМИЦ эндокринологии.

На первом этапе будут использоваться уже зарегистрированные медицинские изделия с возможностью передачи данных, однако к 2030 году они должны быть замещены на приборы российских производителей. К 2024 году мониторингом должно быть охвачено 10% населения, страдающих сахарным диабетом, артериальной гипертензий и сердечной недостаточностью, к 2030 году – 50%. Общее число таких пациентов оценивается в 30 млн человек. К 2030 году все государственные и частные медорганизации должны будут присоединиться к платформе для мониторинга.

Проект будет оплачиваться в формате ГЧП, финансовая модель будет представлена в Минздрав РФ для дальнейшего обсуждения и утверждения в июле 2022 года, рассказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса ОПК Константин Солодухин.

Включить систему удаленного мониторинга пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в программу госгарантий Минздрав обещает с 2020 года. Предполагается, что это решение позволит сократить число осложнений и смертность от этих болезней. Ранее Минздрав оценивал затраты федерального бюджета на эту программу в 10 млрд рублей.

«Ростех» начал подключаться к проекту осенью 2021 года при поддержке первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. В октябре 2021 года в аппарате вице-премьера представили основные параметры пилотного проекта по удаленному мониторингу пациентов с помощью отечественных портативных устройств, а сам проект вошел в перечень стратегических инициатив социально-экономического развития до 2030 года.

Фото: digital.ac.gov.ru

vademec