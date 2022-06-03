Министр здравоохранения Кыргызстана задержан по подозрению в коррупции

Сотрудники Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Кыргызстан задержали в Бишкеке министра здравоохранения страны Алымкадыра Бейшеналиева. Его подозревают в коррупции (ст. 366 УК КР). Следователи считают, что чиновник вместе с другими должностными лицами Минздрава организовал «способ отмывания денег» при поставке вакцины против COVID-19, что нанесло государству ущерб в размере $20 млн.

По данным Генпрокуратуры, Бейшеналиев «совместно с некоторыми должностными лицами» грубо нарушил постановление президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова «О неотложных мерах по развитию системы здравоохранения».

С декабря 2020 года по сентябрь 2021 года Кыргызстан в виде гуманитарной помощи от международных организаций, России, Китая, Азербайджана и Казахстана получил 451,56 тысячи доз вакцин от коронавируса. Также президент республики договорился с Китаем и Россией о поставках еще 6 млн доз. Вакцину предоставляли стране полностью на безвозмездной основе. Несмотря на это, Алымкадыр Бейшеналиев, полагают следователи, в июне, июле и сентябре 2021 года поручил закупить еще 2,5 млн доз вакцины на сумму $20 млн.

Следователи установили, что указанные средства вывели в офшоры. Из-за того, что в стране уже имелось 3 млн доз вакцины, после закупки дополнительной партии препарата случился переизбыток. В связи с этим у 243,2 тысячи доз истек срок годности. В Генпрокуратуре уточнили, что республике причинен ущерб в размере $20 млн.

В ведомстве добавили, что в отношении руководителя Минздрава и других должностных лиц было заведено еще пять уголовных дел, но информации о фигурантах и статьях УК в Генпрокуратуре не предоставили.

Алымкадыр Бейшеналиев стал министром здравоохранения Кыргызстана в 2020 году (в феврале 2021 года – министром здравоохранения и социального развития). В октябре 2021 года Бейшаналиев вошел в состав нового кабинета министров, снова в качестве руководителя Минздрава. У него есть три заместителя – Жалалидин Рахматуллаев, Улук-Бек Бектурганов и Бакыт Джангазиев (замминистра по цифровому развитию) и помощник Эсенбек Джумалиев. Данных о том, причастны ли к махинациям чиновники, нет.

В середине мая 2022 года заместители министра здравоохранения попросили президента республики уволить их начальника, так как он «не соответствует занимаемой должности и регулярно грубо нарушает этический кодекс государственного служащего». В частности, они уточнили, что Бейшеналиев неоднократно издевался над сотрудниками аппарата ведомства и угрожал им и членам их семей физической расправой. Начальник управления кадровой политики Минздрава Айгуль Бообекова тогда сообщала, что Бейшеналиев также проводит необоснованные назначения и увольнения. После этого Бейшеналиев остался руководить ведомством.

Незадолго до своего задержания, 31 мая, министр здравоохранения уволил сразу троих сотрудников ведомства – завотделом делопроизводства и организационной работы Гульмиру Ибраеву, заведующего юридическим отделом Азамата Жумакеева и завотделом общественного здравоохранения Айнуру Акматову. Такое решение было принято «в целях реализации реформ, проводимых ведомством, и для достижения поставленных целей в центральном аппарате Министерства здравоохранения».

С начала пандемии COVID-19 в России также завели сразу несколько уголовных дел, связанных с махинациями со средствами, предназначенными для борьбы с коронавирусом. Например, в октябре 2020 года экс-министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт фальсифицированных, незарегистрированных медицинских изделий).

Следователи установили, что с апреля по октябрь 2020 года сын Ледяевой Илья Белоусов и действующие с ним «в составе организованной группы лица» похитили более 90 млн рублей. Они сбывали фальсифицированные, незарегистрированные средства индивидуальной защиты (медицинские маски и респираторы) в учреждения здравоохранения Иркутской области. С июня 2020 года в этом стала замешана и сама Наталия Ледяева.

Сейчас экс-глава Минздрава Иркутской области находится под домашним арестом, а уголовное дело с обвинительным заключением передано в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.