Evonik построит в США завод по производству липидов для мРНК-терапии за $220 млн

Немецкая химическая группа Evonik построит в США завод по производству липидов, необходимых для терапии мРНК, получив значительную финансовую поддержку правительства США в размере $220 млн, сообщает агентство Reuters.

Evonik входит в число поставщиков липидов, произведенных в Германии, которые необходимы для упаковки молекул матричной РНК в вакцине Pfizer-BioNTech против коронавируса.

«Запуск производства запланирован на 2025 год. Проект является частью стремления к расширению производства фармацевтических ингредиентов и позволяет группе в будущем расти в области новых методов лечения на основе мРНК помимо вакцин против COVID-19», – отмечает издание.

Завод станет первым предприятием Evonik по производству липидов в Соединенных Штатах, более мощным, чем существующие предприятия в немецких городах Ханау и Доссенхайм в совокупности. По словам представителя, компания также занимается исследованиями и производством липидов в Канаде.

Строительство стартует в начале 2023 года.

gxpnews