На фармзаводе «Полисан» открылся новый склад

На фармацевтическом заводе «Полисан» 1 июня состоялось открытие нового склада общей площадью 1356 кв. м. Введенный в работу склад позволяет дополнительно разместить 800 палет с ампулами, вспомогательными материалами, ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) и оборудованием. Об этом сообщается на официальном сайте компании «Полисан».

«Это дает возможность разгрузить и более рационально использовать складские мощности основных складов С1 и С2 под хранение АФС (активных фармацевтических субстанций) и материалов, требующих соблюдения условий хранения при определенной температуре и влажности», – говорится в сообщении.

Генеральный директор «Полисана» Дмитрий Борисов поблагодарил рабочую группу за оперативную и успешную реализацию этого проекта, а также поздравил работников склада с новосельем и новыми возможностями, отмечается на сайте.

Борисов в ходе XXIX Российского фармацевтического форума им. Н. А. Семашко рассказал о стратегии инновационного развития «Полисана».

Как стало известно ранее, компания ТСТ «Транссервис» начала строить фармсклад в подмосковном Пушкино.

gxpnews