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«Фармасинтез» вошел в десятку крупнейших фармкорпораций

По итогам первого квартала 2022 года группа компаний «Фармасинтез» заняла четвертое место среди российских фармацевтических компаний и вошла в десятку крупнейших фармкорпораций в государственном сегменте в денежном выражении.

Годовой объем отгрузок компании вырос на 154% и составил 8,28 млрд рублей.

Рейтинг составлен на основании данных аналитической компании AlphaRM – «Анализ фармацевтического рынка, Q’1 2022».

Ирина Пуния стала советником президента ГК «Фармасинтез».

Как стало известно ранее, «Фармасинтез» наладит производство бронхолитиков в Иркутске.

gxpnews

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4 июня, 2022 | Просмотров: 47