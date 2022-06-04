Новый завод по производству вакцин в Сенегале получил от ЕИБ €75 млн Суммарная доля онлайн-продаж в фармрознице достигла исторического рекорда » «Фармасинтез» вошел в десятку крупнейших фармкорпораций По итогам первого квартала 2022 года группа компаний «Фармасинтез» заняла четвертое место среди российских фармацевтических компаний и вошла в десятку крупнейших фармкорпораций в государственном сегменте в денежном выражении. Годовой объем отгрузок компании вырос на 154% и составил 8,28 млрд рублей. Рейтинг составлен на основании данных аналитической компании AlphaRM – «Анализ фармацевтического рынка, Q’1 2022». Ирина Пуния стала советником президента ГК «Фармасинтез». Как стало известно ранее, «Фармасинтез» наладит производство бронхолитиков в Иркутске. gxpnews