«Фармасинтез» вошел в десятку крупнейших фармкорпораций

По итогам первого квартала 2022 года группа компаний «Фармасинтез» заняла четвертое место среди российских фармацевтических компаний и вошла в десятку крупнейших фармкорпораций в государственном сегменте в денежном выражении.
Годовой объем отгрузок компании вырос на 154% и составил 8,28 млрд рублей.
Рейтинг составлен на основании данных аналитической компании AlphaRM – «Анализ фармацевтического рынка, Q’1 2022».
Ирина Пуния стала советником президента ГК «Фармасинтез».
Как стало известно ранее, «Фармасинтез» наладит производство бронхолитиков в Иркутске.